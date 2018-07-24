Что делать, если руководство недовольно вашей работой

Пока писала этот заголовок, задумалась: «А может ли руководство быть довольно абсолютно всем?» Наверно, только теоретически. На руководителе всегда лежит большая ответственность, на которую тот тратит свои нервные клетки. И чем больше у руководителя этой ответственности, тем больше он будет переживать (иногда скрытно), контролировать сотрудников, прямо или косвенно проявлять агрессию, если не умеет, не может или не успевает экологично сбрасывать напряжение.

Наверно, каждый из вас сталкивался с тем, что руководитель критиковал вашу работу. Кого-то меньше критиковали, кого-то больше, а кого-то эта критика прямо-таки захлестывала, не давая опомниться. Вначале вам делают одно замечание, потом — второе, на третьем вы уже слышите агрессивный тон, потом раздается стук по столу и первая попытка отчитать при всех. Вы не успеваете среагировать, а в голове поселяется мешанина мыслей и эмоций: и страшно, и обидно, и «не ценит», и «придирается», и «все только мешают работать», и «голова у него болит, наверно». Понятно, что с такой кашей в голове бывает трудно взять себя в руки и продолжить работать. И не абы как, а лучше. В сто, в двести раз лучше. Чтобы руководитель доволен стал.

Что же делать?

Не запускать ситуацию, а стараться быстро разобраться в причинах недовольства, а дальше уже действовать соответственно.

Недовольство руководства чаще всего возникает по следующим причинам:

«Ты умница. Но не идеальна»

Поговорим о конкретных ошибках и промахах работника. И происходят они из-за:

невнимательности и плохой памяти

Проанализируйте, какие ваши ошибки чаще всего замечает руководитель? Может быть, это математические ошибки в таблицах, пропущенные буквы, слова, фразы, неправильно переписанные персональные данные работников, не те номера документов, ошибки с датами, путаница с реквизитами в деловом письме, неверно введенный адрес электронной почты, а также элементарная забывчивость, из-за которой вы вновь пропустили совещание, не отправили документ в нужные сроки и т. д.

Если у вас встречаются подобные однотипные ошибки и промахи, тренируйте внимание, сосредоточенность и память. Не отвлекайтесь на личные разговоры с коллегами, личные телефонные звонки, почту. Для всего этого есть обеденное время. Составляйте списки дел, распределяйте их по срочности и важности, используйте напоминалки в гаджетах или наглядность (таблицы, ежедневники, яркие бумажки с клейким слоем).

некомпетентности

Если вы никак не можете разобраться с делопроизводством, неграмотно или не по формату пишете письма, не знаете, как быстрее и качественнее отредактировать изображение, никак не научитесь делать заказы для офиса через новое программное приложение, до сих пор не уточнили, как правильно написать заметку, оформить отчет, доклад, выступление на совещании, страдаете от агрессивных клиентов и ошибаетесь при их обслуживании, делаете много лишней работы и т. д. — ваша проблема в нехватке опыта и знаний. Посоветуйтесь с более опытными коллегами, попросите себе наставника, запишитесь на курсы повышения квалификации, мониторьте соответствующие вашему направлению форумы, задавайте вопросы, участвуйте в вебинарах.

«Быть по-моему вели»

Многие руководители, кроме стандартных нормативов, предлагают еще и личные. И даже если вы все сделали по утвержденному образцу, руководитель все равно командует переделать. В данном случае у него работает принцип: «Как бы я это сделал?»

Если вы устали доказывать, что ваш вариант верный и вас напрягает такая ситуация, оцените, а шел ли ваш руководитель на компромисс ранее? Принимал ли он вашу работу в большинстве своем? Если да, то какие вносил коррективы? Если просил полностью переделать, на что обращал ваше внимание? Как в итоге выглядело то, что он принял? Запомните, запишите все это и используйте в дальнейшем. Так вы избежите изрядной доли недовольств.

Есть руководители, которые ждут отчета по окончании выполнения проекта, а есть такие, которые любят контролировать подчиненных на всех этапах, внося изменения даже в самые мелкие, по вашему мнению, не слишком существенные детали. Это позволяет многим руководителям снижать свою тревожность из-за повышенной ответственности. Ну и, естественно, их профессиональный опыт во многих вопросах богаче вашего. Поэтому не сердитесь, не нервничайте, а позвольте ситуации просто быть. Позвольте руководителю быть членом вашей команды. Советуйтесь, задавайте вопросы на предмет, как это лучше сделать. Руководитель оценит ваше желание подстроиться, а вы избавитесь от недовольства.

«Ты мне не нравишься!»

Иногда нам просто не нравится человек. Вроде ничего плохого он и не делал. Не нравится его голос, манера общения, выбор духов, почерк, темперамент. Это объясняется подсознательным переносом: данный человек напоминает нам кого-то, кого мы очень не жаловали в прошлом. Причем это может быть даже литературный или киногерой.

Работа с психологическими защитами типа проекций и переносов — это дело психотерапевтов. А вот бороться с переносами руководителя, доказывая, что вы на самом деле первоклассный работник и вообще хороший человек, — дело малоэффективное. Надо вместе съесть здоровенный такой пуд соли, чтобы показать, какой вы бриллиант. Если, конечно, не случится нечто форс-мажорное, что заставит руководителя увидеть вас с лучшей стороны.

Обычно проекции и переносы — штуки очень крепкие. Хоть лоб разбей своей старательностью, все равно человек, вовлеченный в перенос, найдет, к чему придраться.

Точно так же работает механизм придирок и с планируемым понижением в должности или увольнением. Бывает, руководителю нужно осуществить некие кадровые перестановки, а не за что зацепиться. Тут-то и помогают придирки, неконструктивная критика.

Вряд ли стоит терпеть такое бесконечное унижение. Можно поговорить с руководителем, попросить назвать причины, по которым ваша работа ему не нравится. Далее нужно дать понять, что вы знаете истинные причины его недовольства. А потом следует перевестись в другой отдел к другому руководителю или вовсе сменить работу. Только так вы сохраните свои нервы и веру в свой профессионализм.

«Я не в духе»

Многие руководители в силу своего темперамента не могут справляться с плохим настроением, не выпустив пар на других. Вампиризм, не иначе. И их критика в такие моменты обычно бывает неконструктивна. Естественно, в подобных ситуациях крайне опасно что-то решать, лучше переждать «бурю», даже если в этой «буре» вы сейчас не участвовали.

Многие сотрудники находят в себе моральные силы останавливать привычку руководителя срываться на них. Варианты ответов на агрессию:

«Давайте обсудим этот вопрос позже».

«Я зайду позже».

Конечно, останавливать порыв руководителя следует максимально деликатно и обязательно наедине.

Что ответить, если вашей работой недовольны?

Нежелательный ответ:

«Простите. Этого больше не повторится».

«Простите. Каюсь».

«Мне жаль, что я не справился».

Правильный ответ:

«Что мне необходимо сделать/исправить?»

Вы совершили ошибку. Что делать: рассказать или скрыть?

Конечно же, рассказать. И не только потому, что «повинную голову меч не сечет». А еще потому, что, поступив иначе, вы можете поставить под угрозу репутацию вашей фирмы, всего отдела или руководителя.

Как правильно сообщить о проблеме?

Назвать ее и рассказать, как вы ее уже решаете: что сделали, что делаете, что планируете, какие результаты получили.

Если не можете решить проблему самостоятельно, подойдите к руководителю, сообщите о затруднении, опишите, какие шаги сделали, каких результатов достигли, и только потом попросите помощи.

А как реагируете на недовольство руководства вы? Что предпринимаете, чтобы улучшить ситуацию? Поделитесь секретами.

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