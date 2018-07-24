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Задай свой вопрос Наде Сысоевой!
Карельские вести
1 час назад
Женский форум
Уже сегодня, в 20:00 по московскому времени, к нам в гости придет участница
Comedy Woman, актриса Надя Сысоева.
Обязательно подключайся к нашему прямому эфиру, на котором сможешь задать любые вопросы!
Оставляй свои вопросы в комментариях!
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