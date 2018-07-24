Задай свой вопрос Наде Сысоевой!

Уже сегодня, в 20:00 по московскому времени, к нам в гости придет участница

Comedy Woman, актриса Надя Сысоева.

Обязательно подключайся к нашему прямому эфиру, на котором сможешь задать любые вопросы!

Оставляй свои вопросы в комментариях!