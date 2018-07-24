Счастливые! Влад Топалов и Регина Тодоренко отдыхают на Корсике

Всего пару дней назад Влад Топалов (32) и Регина Тодоренко (28) впервые появились на людях в статусе пары. Более того, они уже претендуют на приз в номинации «Пара года» премии «Женщина года» журнала Glamour!

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А ведь долгое время об их романе ходили только слухи, которые ни Регина, ни Влад никак не комментировали. Правда, потом и так все стало понятно: влюбленные отправились в Лондон, откуда выкладывали совместные фотографии.

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Ну а теперь они, кажется, решили отдохнуть от пристального внимания и уехали отдыхать на Корсику, откуда сегодня буквально «завалили» подписчиков совместными фотографиями. Видимо, так долго скрывались, что теперь хотят восполнить пробелы! А мы и рады.

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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/schastlivye-vlad-topalov-i-regina-todorenko-otdyhayut-na-korsike/