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Счастливые! Влад Топалов и Регина Тодоренко отдыхают на Корсике
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Счастливые! Влад Топалов и Регина Тодоренко отдыхают на Корсике 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Всего пару дней назад Влад Топалов (32) и Регина Тодоренко (28) впервые появились на людях в статусе пары. Более того, они уже претендуют на приз в номинации «Пара года» премии «Женщина года» журнала Glamour!
https://www.instagram.com/p/Bla_UdRhyvr/?utm_source=ig_embed
А ведь долгое время об их романе ходили только слухи, которые ни Регина, ни Влад никак не комментировали. Правда, потом и так все стало понятно: влюбленные отправились в Лондон, откуда выкладывали совместные фотографии.
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Ну а теперь они, кажется, решили отдохнуть от пристального внимания и уехали отдыхать на Корсику, откуда сегодня буквально «завалили» подписчиков совместными фотографиями. Видимо, так долго скрывались, что теперь хотят восполнить пробелы! А мы и рады.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/schastlivye-vlad-topalov-i-regina-todorenko-otdyhayut-na-korsike/
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