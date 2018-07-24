Бывший вратарь «Реала» усомнился в высадке американцев на Луну

Вратарь португальского «Порту» испанец Икер Касильяс не верит, что американские астронавты высадились на поверхность Луны в 1969 году. Об этом он написал в своем Twitter.

«Хочется узнать мнение общественности. Верите ли вы, что человек действительно был на Луне? Я — нет», — написал Касильяс. При этом голкипер сообщил, что спорит о высадке американцев на Луну на ужине с друзьями.

Запись 37-летнего голкипера собрала почти 4,3 тысячу комментариев. Также на высказывание отреагировали и в научно-популярном издании National Geographic, предложив Касильясу ознакомиться с соответствующей статьей в журнале.