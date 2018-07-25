Экс-капитан «Реала» поставил под сомнение пребывание человека на Луне

Бывший вратарь мадридского "Реала" и сборной Испании по футболу Икер Касильяс усомнился в высадке американцев на Луну, сообщает "Советский спорт"

В своем твиттере голкипер «Порту» разместил опрос, в котором поинтересовался мнением относительно этого факта. Сам футболист отметил, что не верит пребыванию Нила Армстронга на Луне.

"В следующем году исполнится 50 лет с того дня, когда человек побывал на Луне. Я на ужине у своих друзей, спорим об этом. Хочу узнать мнение общественности. Вы верите, что человек действительно был на Луне? Я — нет", — написал испанец.

41% ответивших согласились с Касильясом, 59% верят в высадку американцев на Луне.

Ранее Касильяс раскритиковал систему видеопомощи арбитрам.