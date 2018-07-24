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Касильяс: не верю, что человек был на Луне
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Касильяс: не верю, что человек был на Луне 

Чемпионат.com 45 минут назад
Фото: Soccer News
Голкипер «Порту» Икер Касильяс устроил в своём «твиттере» любопытный опрос. Футболист спросил, верят ли его подписчики, что человек действительно был на Луне. Сам игрок добавил, что не верит в это.
«В следующем году исполняется 50 лет с того момента, когда человек побывал на Луне. Я во время ужина с друзьями поспорил на эту тему. Хотелось бы знать мнение общественности. Вы верите в то, что человек был на Луне? Я — не верю», — написал Касильяс.
Запись можно посмотреть в «твиттере» Касильяса
Видимо, голкипер «Порту» придерживается популярной теории, согласно которой высадка американца Нила Армстронга на поверхность Луны в 1969 году была сфальсифициована властями США.
В опросе Касильяса приняли участие более 268 тыс. человек. 59% верят, что человек действительно был на Луне. 41% респондентов согласились с Касильясом.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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