Касильяс: не верю, что человек был на Луне

Голкипер «Порту» Икер Касильяс устроил в своём «твиттере» любопытный опрос. Футболист спросил, верят ли его подписчики, что человек действительно был на Луне. Сам игрок добавил, что не верит в это.

«В следующем году исполняется 50 лет с того момента, когда человек побывал на Луне. Я во время ужина с друзьями поспорил на эту тему. Хотелось бы знать мнение общественности. Вы верите в то, что человек был на Луне? Я — не верю», — написал Касильяс.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Касильяса

Видимо, голкипер «Порту» придерживается популярной теории, согласно которой высадка американца Нила Армстронга на поверхность Луны в 1969 году была сфальсифициована властями США.

В опросе Касильяса приняли участие более 268 тыс. человек. 59% верят, что человек действительно был на Луне. 41% респондентов согласились с Касильясом.