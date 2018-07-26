Татьяна Навка показала забавное видео, как командует младшая дочь

Видимо, в девочке живут лидерские качества обоих родителей.

Известная фигуристка Татьяна Навка вместе с семьей отдыхает на море. На этот раз получилось выехать большой компанией. Помимо самой Татьяны, ее дочек и мамы, время на поездку нашел ее муж, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков , который взял с собой еще и сына Дени. Возможно, другие дети Дмитрия Пескова отдыхают там же, но их Татьяна в Instagram еще не показала.

Зато фигуристка поделилась видео, на котором видно, что из общей дочери Навки и Пескова может вырасти руководитель. Девочка, по словам мамы, обожает командовать и что-то показывать другим. Так, несмотря на то, что Наде пока еще нет и четырех лет, она уже учит старшего брата нырять, а не он ее.

Как же Надюша любит руководить и учить… На это можно смотреть бесконечно, 🙏🏻

— рассказала Татьяна Навка, поделившись видео.

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)

25 Июл 2018 в 8:55 PDT «Подрастет — начнет всех строить, командирша👍🌷», «Гены… Есть с кого пример брать. 😂😂 Полководец маленький 😂😂», «За пояс не заткнешь. Характер есть❤👏👏», «Ну, значит, Надюша будущий руководитель, лидер. Молодец!», — оценили подписчики.

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)

24 Июл 2018 в 6:57 PDT Заметим, что Дмитрий Песков — многодетный отец. От второго брака с дочерью и внучкой советских дипломатов Екатериной Песковой у 50-летнего Дмитрия Пескова имеется взрослая дочь Лиза (1998 года рождения), а также сыновья Мика (2004) и Дени (2008). Кроме того, от первого брака с Анастасией Буденной, внучкой советского полководца, у Пескова есть взрослый сын Николай (1990).

В 2010 году Дмитрий Песков познакомился с Татьяной Навкой. У фигуристки тогда уже была дочь Александра от брака с тренером, чемпионом мира в танцах на льду Александром Жулиным . В 2010 году супруги развелись. Александра продолжает общаться с отцом и даже недавно танцевала с ним на балу.

От Дмитрия Пескова 21 августа 2014 года Татьяна родила вторую дочь, Надежду. Влюбленные поженились 1 августа 2015 года в Сочи.

Фото: Instagram@tatiana_navka

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