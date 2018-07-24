«Удивительная блузка!»: Янина Студилина восхитила романтичным нарядом

Звезда сериала «Остров» Янина Студилина похвасталась перед своими поклонниками отдыхом в городе Пиза, чьим неофициальным символом является та самая падающая башня. И путешествуя по Италии, звезда заглянула в магазины и пополнила свой гардероб очаровательной блузкой, которая пришлась по вкусу всем модникам.

Отечественная актриса Янина Студилина не так давно стала мамой, однако проводить свой декрет в четырех стенах звезда не намерена, и со своей полуторагодовалой дочерью Янина отправилась в Италию, где с удовольствием проводит летние каникулы и погружается в культуру страны. А какой отпуск в Европе без шопинга? И как любая модница, Студилина прошлась по магазинам, где помимо всего прочего ей на глаза попалась очаровательная красная блузка в белую ромашку, и приятную обновку актриса тут же надела для фотосессии в городе Пиза у знаменитой Падающей башни.

«Всем привет из Пизы», — прислала послание Янина своим поклонникам, которые тут же обратили внимание на романтичную блузку, отлично подходящую для яркого лета. Вырез «Анжелика», обнажающий плечи и ключицы, нежные волны легкой ткани и яркая веселая расцветка — все это очаровало поклонников, которые не стали скрывать свой восторг от удачного приобретения звезды.

«Яна, очень красивая блузка» «Какая красотка! Янина, прекрасно выглядишь» «Мы в восторге от тебя! Удивительная блузка!» «Мне нравится, как вы одеты, блузка придает романтики вашему образу»

По всей видимости, в Италии Янина отдыхает от непростого периода жизни, ведь с недавнего времени Студилина вынуждена жить на две страны, что совсем не просто. Артистка разрывается между Англией, где сейчас работает ее супруг, и Таиландом, где проходит большая часть съемок сериала «Остров».