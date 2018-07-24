Ещё
#зверьеивечер
Далее:
Читайте также:
Ещё
"Не ожидал такого, вернувшись из армии"
"Не ожидал такого, вернувшись из армии"

#зверьеивечер 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Внимание, конкурс! Животные — лучший антидепрессант. Это может подтвердить каждый, у кого есть домашний питомец. Новый конкурс «Вечерки» посвящен тем, кто не дает нам хандрить, а, напротив, дарит массу положительных эмоций. Дорогие читатели, присылайте забавные фотографии своих домашних любимцев и истории о них на почту vecher@vm.ru и делитесь ими в социальной сети Instagram с хештегом #зверьеивечер Авторов лучших рассказов и фото ждут призы.
Ирина Исаева: Леля Козявишна родилась в 2011 году. Отчество Леля получила за зловредный нрав и неумение жить в прайде. Она любит отдыхать на даче и лакомиться цветами.
Мария Федурова: Марта появилась у меня, когда ей было 6 месяцев. Увидев ее большие глаза и мокрый нос, я не смогла устоять. Уже 3,5 года это счастье будит меня по утрам и зовет гулять. А я не могу сопротивляться…
Вечерняя Москва: последние новости
Наталья Бочкарева поднимает себе настроение, катаясь на качелях Очередные приключения старых друзей МИД запускает флешмоб, направленный на поддержку Марии Бутиной
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не ожидал такого, вернувшись из армии»8
«Иранская Джоли» показала настоящее лицо13
Ходченкова заинтриговала снимком топлес7
Кристен Белл пришла на премьеру фильма без юбки1
«Бабушка уже не та»: Ревва показал старую Вайкуле78
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
01:00
Ходченкова заинтриговала снимком топлес
Звёзды
00:15
«Иранская Джоли» показала настоящее лицо
Красота
19:45
Кристен Белл пришла на премьеру фильма без юбки
Звёзды
02:51
Тест на амбидекстрию
Психология
00:28
Лариса Гузеева призналась в любви маме и дочке
Звёзды Шоу-бизнес
07:59
Еда, от которой желтеют зубы
Здоровье
01:19
Как супруги актеров реагируют на постельные сцены
Звёзды
00:04
Ратаковски прогулялась по улице в одном бра
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение