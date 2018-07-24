#зверьеивечер

Внимание, конкурс! Животные — лучший антидепрессант. Это может подтвердить каждый, у кого есть домашний питомец. Новый конкурс «Вечерки» посвящен тем, кто не дает нам хандрить, а, напротив, дарит массу положительных эмоций. Дорогие читатели, присылайте забавные фотографии своих домашних любимцев и истории о них на почту vecher@vm.ru и делитесь ими в социальной сети Instagram с хештегом #зверьеивечер Авторов лучших рассказов и фото ждут призы.

Ирина Исаева : Леля Козявишна родилась в 2011 году. Отчество Леля получила за зловредный нрав и неумение жить в прайде. Она любит отдыхать на даче и лакомиться цветами.

Мария Федурова: Марта появилась у меня, когда ей было 6 месяцев. Увидев ее большие глаза и мокрый нос, я не смогла устоять. Уже 3,5 года это счастье будит меня по утрам и зовет гулять. А я не могу сопротивляться…