Абитуриентское затишье

Экзамены сданы. Итоги будут через неделю. Эти дни — минута тишины, затишье перед грозой, когда птицы не поют, листья не шелестят, воздух замер.

Экзамены — они как бой. Мы сделали все, что могли. Наши дети с делали то же самое. Уже ничего не поправить, не изменить. Бессмысленно нервничать. Уже ничего не изменить… Кому я это рассказываю? Наверное, себе и таким же мамам выпускников.

Выпускникам-то, абитуриентам, попроще. Может, они и волнуются — но вовсе не так, как родители. В далеком 1997 году, сдав последний экзамен, я беззаботно уехала с друзьями в поход. И уже перед началом занятий узнала: поступила, пора на учебу…

Сейчас, в центре лета, наконец-то можно никуда не бежать, а например, сходить погулять. Записаться на бокс, в тир, встретиться с друзьями или завершить последние стежки лежащей десяток лет вышивки крестиком. Если ткань не истлела, конечно: все как-то не до нее было.

Эта оставшаяся неделя для родителей — сигнальный маячок. Он мигает: твой ребенок вырос, это теперь его жизнь.