Дэвид Бекхэм вычеркнул племянника из жизни

Дэвид и его супруга Виктория воспитали своих 4-х детей, Бруклина, Ромео, Круза и Харпер на глазах у общественности. Однако стало известно о еще одном члене семьи, которого Бекхэмы давно вычеркнули из своей жизни.

Речь идет о 17-летнем племяннике знаменитого футболиста, Фредди Эвери. Раньше подросток был близок к звездному семейству и постоянно играл с наследниками Дэвида и Виктории. Но все изменилось после развода матери Фредди — Линн, старшей сестры спортсмена, в 2010 году после 11 лет счастливого брака.

Известно, что бывшие супруги разделили троих детей: 20-летняя Джорджия и Фредди теперь ютятся в однокомнатной квартире вместе с отцом, а младший сын Джош остался с Линн. Теперь Фредди с грустью признает, что ему вряд ли удастся наладить отношения с отстранившимися от него членами звездной семьи Бекхэмов.

Молодой человек вспомнил много счастливых моментов, когда его допускали в дом знаменитого дяди. Он участвовал в различных играх с детьми Дэвида. Но теперь Фредди ощущает себя выброшенным на улицу, где может только со стороны наблюдать за жизнью своих двоюродных братьев и сестры.

Последний раз Эвери обедал со своим дядей в китайском ресторане целых 9 лет назад. Судьба 17-летнего Фредди могла сложиться иначе, если бы он продолжал общаться с знаменитыми родственниками. Сейчас же Эвери вынужден проходить строительные курсы по укладыванию кирпичей.