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Великий русский сказочник Шварц, великая любовь и гражданская война
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Великий русский сказочник Шварц, великая любовь и гражданская война 

Ридус 46 минут назад
Фото: Ридус
Интересна судьба великого русского сказочника Евгения Шварца.
Автор бессмертной пьесы «Снежная Королева» о разлученных бессердечной повелительницей Зимы, брате Кае и сестре Герде, был участником Ледяного похода Белой Добровольческой армии в 1918 году. Именно тогда в условиях тяжелых погодных условий и боев с многократно превосходящими силами красных, из силы равной тремя батальонам оформился костяк будущей Белой армии.
Сам Шварц заработал обморожение и получил контузию при штурме Екатеринодара. Не тогда ли, когда Евгений умирал от холода, родилась идея пьесы по мотивам сказки Андерсена о Снежной королеве, которая подменяет горячие человеческие сердца кусками синего льда?
У самого Шварца было, как у любого писателя, горячее сердце. Когда первая жена Гаянэ или, как он называл ее нежно, Ганя, сказала, что выйдет за него, если он прыгнет в Дон, он прыгнул в ледяную реку, не раздумывая, хотя после военной контузии всю жизнь у него тряслись руки. Живым он мог и не выплыть.
А потом, когда чернобровая, волевая Ганя, казалось, навсегда приковала его к себе, он бросил её вместе с ребенком, ради всепоглощающей любви ко второй жене Катерине Ивановне. С ней и прожил до самой смерти, часто, боясь потерять ее, беспричинно ревнуя к каждому столбу.
По этому поводу над ним часто потешался его близкий друг и другой великий русский писатель Олейников.
Свои отношения с Катериной Ивановной Шварц описал в сказке «Обыкновенное чудо» через призму отношений волшебника и его жены.
Вы, конечно, видели замечательный фильм о любви девушки и медведя с молодым Янковским и Абдуловым. Он поставлен по сказке Евгения Шварца. И, как часто у людей, сочиняющих светлые сказки, вся биография Шварца — это тяжелая беспросветная жизнь.
Вспомним вечно больного, голодного и бедного Александра Грина, который в тифозном бреду на шконке барака, писал о солнечном Зурбагане и о том, что каждая Ассоль дождется своего принца на корабле с алыми парусами.
Так и Евгений Шварц, прошедший две войны (пусть во времена ВОВ его и не призвали из-за контузии, но он успел побывать в блокадном Ленинграде перед эвакуацией); жуть сталинских репрессий, когда многие его коллеги по перу были расстреляны, как Николай Олейников; писал удивительные чистые сказки о Добре и Любви. Пусть и не всегда с хорошим концом.
Удивительное дело, когда жизнь вроде бы наладилась, страна восстановилась после войны, наступила хрущевская оттепель, столь благотворная для интеллигенции, один за другим в 1958 году умерли от инфаркта три великих литератора, переживших революцию, гражданскую, ВОВ и Сталина: футурист Заболоцкий, сатирик Зощенко и сказочник Шварц.
Катерина Ивановна, схоронив мужа, отравилась намбуталом…
Так закончилась последняя сказка Евгений Шварца, о любви до гроба.
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