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7-месячная малышка из Японии покорила Сеть пышной шевелюрой
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7-месячная малышка из Японии покорила Сеть пышной шевелюрой 

Letidor.ru 40 минут назад
Фото: Letidor.ru
За Instagram крохи следят уже свыше 95 тысяч человек.
Малышка Чанко из Японии покоряет просторы Сети, несмотря на то, что ей едва исполнилось 7 месяцев. Дело в том, что кроха появилась на свет с весьма густой копной волос — и ее шевелюра день ото дня становится все пышнее.
Некоторое время назад у девочки появился свой собственный Instagram — и в весьма короткие сроки на него подписались десятки тысяч человек. А после того, как на популярность юной Чанко обратили внимание западные СМИ, число подписчиков возросло почти до 96 тысяч!
Поклонники девочки наперебой восхищаются ее шевелюрой, называя малышку невероятно милой и очаровательной. А мама крохи радует подписчиков блога все новыми снимками, периодически экспериментируя с прическами и аксессуарами для волос.
Публикация от 髪記録 / hair diary (@babychanco)
14 Июл 2018 в 12:17 PDT  Публикация от 髪記録 / hair diary (@babychanco)
11 Июл 2018 в 7:47 PDT  Публикация от 髪記録 / hair diary (@babychanco)
9 Июн 2018 в 4:50 PDT  К слову, чуть ранее другой малыш восхитил Сеть густой шевелюрой.
Фото: Instagram
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