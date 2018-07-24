7-месячная малышка из Японии покорила Сеть пышной шевелюрой 

За Instagram крохи следят уже свыше 95 тысяч человек.
Малышка Чанко из Японии покоряет просторы Сети, несмотря на то, что ей едва исполнилось 7 месяцев. Дело в том, что кроха появилась на свет с весьма густой копной волос — и ее шевелюра день ото дня становится все пышнее.
Некоторое время назад у девочки появился свой собственный Instagram — и в весьма короткие сроки на него подписались десятки тысяч человек. А после того, как на популярность юной Чанко обратили внимание западные СМИ, число подписчиков возросло почти до 96 тысяч!
Поклонники девочки наперебой восхищаются ее шевелюрой, называя малышку невероятно милой и очаровательной. А мама крохи радует подписчиков блога все новыми снимками, периодически экспериментируя с прическами и аксессуарами для волос.
Публикация от 髪記録 / hair diary (@babychanco)
14 Июл 2018 в 12:17 PDT Публикация от 髪記録 / hair diary (@babychanco)
11 Июл 2018 в 7:47 PDT Публикация от 髪記録 / hair diary (@babychanco)
9 Июн 2018 в 4:50 PDT К слову, чуть ранее другой малыш восхитил Сеть густой шевелюрой.
Фото: Instagram
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