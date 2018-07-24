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Книжный блогер покорил соцсети замысловатыми снимками
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Книжный блогер покорил соцсети замысловатыми снимками 

Ридус 34 минуты назад
Фото: Ридус
Лучшие книги могут спровоцировать наше воображение, а в случае с Джеймсом Тревино (James Trevino) — способны разбудить нашу тягу к творчеству. 24-летний блогер прославился в Инстаграм благодаря замысловатым снимкам своей внушительной коллекции книг.
«Сначала я просто публиковал фотографии книг, которые я читаю в данный момент, потом фото становились всё более сложными и в итоге превратились в целые арт-сцены», — говорит книголюбитель. В настоящее время коллекция Джеймса насчитывает около 1100 книг, и он не планирует на этом останавливаться.
По словам Тревино, каждая такая сцена проходит через длительный процесс создания: это возникновение идеи в голове, мозговой штурм с лучшей подругой Лиз, подготовка реквизита, сама съёмка и последующая обработка. И хотя литературные темы на странице книжного блогера разнообразны, он часто склоняется в пользу двух своих любимых книг: «Гарри Поттер и Принц-полукровка» Дж. К. Роулинг и «Сильмариллион» Дж. Р. Р. Толкиена.
Благодаря своим нестандартным идеям, Тревино собрал внушительную армию поклонников — более 120 тысяч человек, чему сам немного удивляется: «Тот факт, что реакция интернет-пользователей была настолько положительной, немного шокирующий, но очень трогательный». Кстати, многие подписчики признаются, что благодаря этому яркому и интересному блогу, опять захотели взять книгу в руки.
Что думает о таком творчестве? Поделитесь мыслями в комментариях.
А если вы неравнодушны к книгам, посмотрите, как развлекаются продавцы в книжных магазинах, когда им становится скучно. Очень креативно получается!
Кстати, на счёт Гарри Поттера был смешной флешмоб в Сети. И вы тоже можете присоединиться и блеснуть остроумием.
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