Телеведущий Малосолов вызвал комментатора Уткина на баттл

Пока я беззаботно проводил время, развивая внутренний туризм в Ивановской и Вологодской области, телекомментатор Василий Уткин прошелся по моей скромной персоне в одном из интервью.

Вспомнил события, которые произошли лет 8 назад, все переврав, сказал, что презирает меня так, что кушать не может и назвал непрофессионалом без профессии. Или что-то в этом роде.

Но, во-первых, свое самое вообще первое интервью в качестве спортивного журналиста Уткин дал в 1994 году именно мне, возглавлявшему тогда единственное и первое в России издание фанатов ЦСКА «Русский фан-вестник».

Я, как полный непрофессионал поддерживал с Василием массу профессиональных журналистских контактов. Именно Василия я непрофессионально, будучи директором по маркетингу, пригласил быть первым комментатором первого матча ФК «Жемчужина-Сочи», который транслировал НТВ ПЛЮС в 2011 году, где кто трудился на руководящей должности?

— Василий Уткин! Василий, предлагаю тебе провести баттл по теме профессионализма в спортивной журналистике. На площадке телеканала «Царьград» , где я веду программу «Фанзона».

Я выступлю с позиций дилетантизма, откуда ж мне взять твои-то регалии; а ты, будучи настоящим профи своего дела, предъявишь свой взгляд на профессию.

Мы же цивилизованные люди, не будем, как некоторые в студиях безобразия нарушать?

В следующий вторник я вернусь из отпуска, который провожу в путешествиях по малоизученным регионам России и буду готов заказывать студию.

Ты же не откажешь человеку, которому дал свое первое профессиональное интервью?