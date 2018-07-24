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Телеведущий Малосолов вызвал комментатора Уткина на баттл
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Телеведущий Малосолов вызвал комментатора Уткина на баттл 

Ридус 2 часа назад
Пока я беззаботно проводил время, развивая внутренний туризм в Ивановской и Вологодской области, телекомментатор Василий Уткин прошелся по моей скромной персоне в одном из интервью.
Вспомнил события, которые произошли лет 8 назад, все переврав, сказал, что презирает меня так, что кушать не может и назвал непрофессионалом без профессии. Или что-то в этом роде.
Но, во-первых, свое самое вообще первое интервью в качестве спортивного журналиста Уткин дал в 1994 году именно мне, возглавлявшему тогда единственное и первое в России издание фанатов ЦСКА «Русский фан-вестник».
Я, как полный непрофессионал поддерживал с Василием массу профессиональных журналистских контактов. Именно Василия я непрофессионально, будучи директором по маркетингу, пригласил быть первым комментатором первого матча ФК «Жемчужина-Сочи», который транслировал НТВ ПЛЮС в 2011 году, где кто трудился на руководящей должности?
— Василий Уткин! Василий, предлагаю тебе провести баттл по теме профессионализма в спортивной журналистике. На площадке телеканала «Царьград», где я веду программу «Фанзона».
Я выступлю с позиций дилетантизма, откуда ж мне взять твои-то регалии; а ты, будучи настоящим профи своего дела, предъявишь свой взгляд на профессию.
Мы же цивилизованные люди, не будем, как некоторые в студиях безобразия нарушать?
В следующий вторник я вернусь из отпуска, который провожу в путешествиях по малоизученным регионам России и буду готов заказывать студию.
Ты же не откажешь человеку, которому дал свое первое профессиональное интервью?
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