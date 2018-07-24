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Стало известно, у кого появится право бесплатного проезда по Москве и МО
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Стало известно, у кого появится право бесплатного проезда по Москве и МО 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
В статье мы расскажем все, что вам необходимо знать о льготном проезде по Москве и Подмосковью
Например, около 1 миллиона 600 тысяч москвичей, входящих в число льготных категорий жителей столицы, смогут с самого первого дня августа ездить в поездах этих же направлений. К ним относятся:
— пенсионеры (уже упомянутые выше);
— почетные доноры СССР, России и Москвы;
— родитель (один) многодетной семьи;
— родители, законные представители детей-инвалидов в возрасте до 18 лет;
— опекун, приемный родитель, воспитывающий ребенка-сироту, патронатный воспитатель ребенка, который нуждается в государственной поддержке;
— родитель (один) ребенка-инвалида до 23 лет (в случае, если он получил профессиональное образования).
Напомним, что поломка социальной карты — не приговор. В каждом пункте реализации билетов ГУП «Мосгортранс» можно получить бесплатный посадочный талон сроком на 3 дня (при предъявлении неисправной социальной карты). Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.
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