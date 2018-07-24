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В СВАО сделают бесплатную допплерографию сосудов ног
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В СВАО сделают бесплатную допплерографию сосудов ног 

Управа района Лосиноостровский 1 час назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
В СВАО сделают бесплатную допплерографию сосудов ног всем желающим; исследование проходит в рамках традиционных акций здоровья «Проверь сосуды ног» на ВДНХ с 25 июля по 5 августа. Приём проводится бесплатно, без записи и документов.
— Ультразвуковая допплерография — исследование, позволяющее произвести комплексное исследование артерий и вен, а также выявить имеющиеся нарушения и различные заболевания на самых ранних стадиях, — рассказал представитель Центра развития социальных проектов Анатолий Ковалев. — Процедура проводится на приборе «Сономед 300М-1П» не требует специальной подготовки и занимает не более получаса.
Акция пройдёт в павильоне №12; вход с торца здания. Часы работы — с 10.30 до 17.00. Телефон для справок 8 (495) 971-81-85 (иб)
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