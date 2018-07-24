Таня Терешина встретилась с необычным морским обитателем

Отдыхая на Больё-сюр-Мер 16-й год подряд, российская певица впервые увидела в воде настоящего ската.

Таня посчитала этот факт очень интересным и, сделав эффектное селфи на фоне голубого неба, поспешила поделиться своим открытием с поклонниками.

Пляжный образ звезды состоял из открытого купальника красного цвета и платка с орнаментом и алым кантом. Таня не забыла об элементарном макияже, подчеркнув глаза стрелками и накрасив губы помадой в тон купальнику. Терешина сообщила, что теперь всерьез обеспокоена вероятным соседством с акулами, которые также могут появиться недалеко от Лазурного побережья.

Подписчики Татьяны заметили, что и за 30 лет им не удалось увидеть в том же месте ни одного ската. Фанатов певицы больше обеспокоило наличие макияжа на ее лице, а не потенциальное нападение хищных морских обитателей: «А зачем вы краситесь на отдыхе? Не жалко лицо? Солнце да ещё make up», «Я вот тоже смотрю и не могу понять?! Отдых, жара пляж и косметика!»