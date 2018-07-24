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Образ дня: Кендалл Дженнер в красном ансамбле и ботильонах на высоких каблуках
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Образ дня: Кендалл Дженнер в красном ансамбле и ботильонах на высоких каблуках 

Журнал ОК! 1 час назад
Кендалл Дженнер стала одной из самых обсуждаемых персон этого дня! 22-летнюю модель сфотографировали, когда она направлялась по делам в Париже. В своем образе она постаралась отдать дань модной столице Европы, выбрав наряд в стиле парижского шика.
Для выхода Кендалл выбрала ансамбль Marques' Almeida ярко-красного цвета — укороченные расклешенные брюки и плотную рубашку на заклепках, с манжетами и длинным пояском, который оставила в «свободном полете».
Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер
К своему образу Кендалл Дженнер подобрала темно-коричневые ботильоны Yeezy на высоком каблуке (не уверены, что это очень удобно, судя по позам модели на фото) и черную сумочку Longchamp. Завершили ее образ выпрямленные волосы и лаконичный макияж.
Кендалл Дженнер
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