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В реке Сосна снова утонул ребенок
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В реке Сосна снова утонул ребенок 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Сегодня, 24 июля, в реке Сосна в районе поселка Ямской Ливенского района утонул 11-летний мальчик.
Ребенок отдыхал вместе с мамой и старшей сестрой. Тело из воды извлекли очевидцы, медикам осталось только констатировать смерть. С родственниками погибшего работают психологи. Отметим, несчастье произошло в месте, которое не оборудовано для купания.
Напомним, 13 июля река Сосна унесла жизнь трехлетней девочки. Она была с бабушкой и мамой, в какой-то момент ребенок исчез из вида. Девочку начали искать, но обнаружили уже бездыханное тело. Ребенка довольно далеко отнесло течением.
ГУ МЧС России по Орловской области призывает жителей региона быть осторожнее и соблюдать правила безопасного отдыха. Купаться следует только в разрешенных для этого местах, так как там есть необходимая инфраструктура, проверены дно и качество воды. Нельзя оставлять без присмотра детей. Трагедией может обернуться купание в состоянии опьянения. Даже опытным пловцам стоит купаться парами, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств было кому помочь.
В реке Сосна утонула трехлетняя девочка
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