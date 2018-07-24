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Сара Джессика Паркер снялась в рекламе нижнего белья
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Сара Джессика Паркер снялась в рекламе нижнего белья 

Sunmag 1 час назад
Фото: Sunmag
Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей
Этим летом сериал «Секс в большом городе» отмечал 20-летие со дня выхода первой серии. Бренд нижнего белья Intimissimi решил воспользоваться юбилейной датой, чтобы напомнить о том, что улицы большого города до сих пор готовы покориться такой красотке, как Кэрри Брэдшоу. Сара Джессика Паркер, ставшая лицом коллекции осень-зима 2018, вышла на улицы Нью-Йорка в шелковой пижаме с декольте, демонстрирующим кружевной бра, и, конечно же, в безупречных туфлях-лодочках на высоком каблуке.
53-летняя актриса показала, что нижнее белье необязательно тщательно скрывать под одеждой. Если его правильно стилизовать, можно получить смелый и при этом элегантный образ, как раз такой, как у блистательной Брэдшоу. «Я стараюсь быть уверенной в себе, но, думаю, сомневаться в себе хоть иногда не так уж и вредно, — поделилась Сара Джессика Паркер мыслями о том, как не потерять чувство уверенности. — Сомнения, неуверенность, переживания тоже необходимы. Уверенность в сочетании с самокритикой может оказаться полезной комбинацией».
На вопрос о том, от какого предмета нижнего белья ни она, ни Кэрри Брэдшоу не смогли бы отказаться, Сара Джессика ответила, не думая ни секунды: «Черный бра!»
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