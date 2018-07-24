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Легенда фэшн-фотографии Стивен Мейзел снял короткометражку для Chloé
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Легенда фэшн-фотографии Стивен Мейзел снял короткометражку для Chloé 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
Чемпион по количеству коммерческих съемок для Dior, Calvin Klein, Dolce & Gabbana, Armani, Versace, Valentino и Roberto Cavalli Стивен Мейзел снял короткометражку об осенне-зимней коллекции Chloé. В ней — Крис Грикайте, Рианна ван Ромпей, Софи Коэлла и Грейс Хартцель дефилируют в промышленном районе на берегах Ист-Ривер. От нарядов моделей — курток из овчины, брюк с перьями, красных платьев и пиджаков как из фильма «Эрин Брокович» — отвлекает панорама Нью-Йорка: с точки съемки открывается прекрасный вид на город и достопримечательности.
Напомним, это не первая работа Мейзела для Chloé — фотограф снимал промо первой коллекции под руководством Наташи Рамсей-Леви. Она пришла на пост креативного директора бренда в 2017 году, заменив ушедшую в Givenchy Клэр Уэйт Келлер.
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