Покупное слоеное тесто содержит вредные модифицированные масла

Самса, круассаны, торт «Наполеон» — все это можно испечь из слоеного теста. Но приготовить такое тесто дома под силу не всем. Порадовать близких домашним тортиком можно, купив готовое слоеное тесто. Но будет ли оно качественным и безопасным?

Общество защиты потребителей «Росконтроль» решило проверить в лаборатории замороженное слоеное бездрожжевое тесто под марками «Хлебный дом/Звездное», «Талосто/Без хлопот», «Черемушки/Алго», «Морозко», «Каждый день» и «Семейные секреты». И вот что сразу выяснилось.

— При исследовании двух из шести проверенных образцов теста — «Черемушки/ Алго» и «Морозко» выяснилось, что они содержат много транс-изомеров жирных кислот, характерных для модифицированных масел, — рассказывает главный эксперт «Росконтроля» Ирина Аркатова. — А эти масла вредят здоровью — в частности, ведут к заболеваниям сердечно-сосудистой системы. При этом в составе теста модифицированные масла не указаны.

А еще у всех образцов на упаковке указана ложная информация о содержании жира. Его фактическая массовая доля оказалась значительно ниже заявленной.

— По сути, налицо введение потребителя в заблуждение. Тем более что жир — самый дорогой компонент теста, — пояснила Ирина Аркатова.

«Намудрили» производители и с количеством слоев. Так, например, у теста «Талосто/ Без хлопот» и «Семейные секреты» на упаковке написано, что слоев теста аж 256. Однако, когда в лаборатории получили выпечку из теста этих марок, в ней насчитали всего 15 и 23 слоя соответственно. Более 200 слоев куда-то запропастились…

Кстати, изделие из теста «Талосто/Без хлопот» оказалось наименее пышным из всех: лишь 27–30 миллиметров в высоту. А самым пышным признано изделие из теста «Морозко»: в нем 23 слоя и 60–63 миллиметра в высоту.

— Правда, это изделие оказалось неравномерным по структуре и имело слишком плотную нижнюю часть, — уточнила Ирина Аркатова.

Лучшей признана выпечка из теста «Хлебный дом/Звездное», «Черемушки/Алго» и «Каждый день». Она пышная, неплотная, с отделимыми друг от друга хорошо развитыми слоями.

— Изделия из всех образцов теста получились правильной формы, пропеченными, не влажными на ощупь, без уплотнений и следов непромеса, — отметила Ирина Аркатова.

По ее словам, хотя замечаний к слоеному тесту очень много, в черный список товаров, не рекомендованных к покупке, не включен ни один образец.

— Причина в том, что обязательные требования к этому продукту не очень строгие, — уточнила Ирина Аркатова. — Напрашивается вывод: возможно, все-таки лучше покупать хорошую качественную муку и делать тесто самостоятельно? Такой продукт будет более полезным.