Выпечка — не еда, а интересное хобби

«ВМ» спросила читателей, какую выпечку они предпочитают.

Алла Артемьева, юрист:

— Что-то готовить совсем нет времени, поэтому покупаю лаваш и булочки в пекарне рядом с офисом. Их готовят какие-то восточные люди, и получается очень вкусно. Предпочитаю покупать и есть все горячее, прямо из печки.

Евгений Крупин, врач высшей категории:

— Не рекомендую выпечку всем, кто имеет лишний вес или высокий уровень сахара в крови. Дело в том, что все булочки и пироги делаются из муки высшего сорта и содержат так называемые быстрые углеводы. Они моментально усваиваются, но если вы не сжигаете их движением, то они превращаются в жир. Выпечку я бы рекомендовал лишь тем, кто много двигается.

Андрей Святко, риелтор:

— В силу профессии много передвигаюсь по городу, поэтому проблема перекусить стоит очень остро. Почти у каждой станции метро есть точка, где продают выпечку. Лично я стараюсь брать именно печеные пирожки, а не жаренные непонятно на чем — иначе можно и желудок испортить. А печеным точно не отравишься. К тому же оно быстро насыщает.

— Пекарни рядом с нашим домом нет, а «магазинным» булочкамя не доверяю. Достаточно почитать состав на этикетке — чего там только нет! И почти ничего натурального, сплошная химия. Поэтому я все пеку сама. Мука, сахар, соль, специи. Рецептов в интернете масса — можно выбрать любой и экспериментировать.

Ирина Комарина, фитнес-тренер:

— Ну какая выпечка, о чем вы? Если мы рассматриваем еду как удовольствие, то, конечно, можно порассуждать и о копченой колбасе, и о разных вкусах чипсов, и о конфетах. Но если рассматривать еду как один из столпов здорового образа жизни и как материал для построения здорового тела, то о выпечке лучше забыть.

— Сегодня выпечка — это не еда, а оригинальный способ проведения досуга. Людям интересно найти экзотический рецепт, поэкспериментировать, потом пригласить друзей и угостить. Это не про утолить голод, а скорее про хобби и общение.