Бенчинг: как понять, что парень держит тебя на скамейке запасных

Чаще всего перспектива отношений с парнем понятна после первого, максимум второго свидания. Если есть третье — это уже почти роман, а на четвертом можно смело переходить в активное наступление. Однако бывают ситуации, когда отношения застревают в одной фазе. Он вроде бы не динамит, но и не спешит, будто оставляет пути к отступлению. У этого явления, как и у всего, что сегодня происходит между людьми, есть свое определение — бенчинг. В отличие от бредкрамбинга, о котором я уже рассказывала, бенчинг не означает, что парень совсем не заинтересован в отношениях с тобой. Разберемся подробнее в этом понятии и как вести себя в такой ситуации.

Что такое бенчинг

Бенчинг (от английского bench — «скамейка запасных») — это когда человек проявляет интерес к потенциальному партнеру, но оставляет его на скамейке запасных. Такие отношения не развиваются нормальными темпами, но и не прекращаются. Как поясняет доктор философии, доцент психологии Калифорнийского государственного университета в Сан-Бернардино Келли Кемпбелл:

Это спортивная метафора, указывающая на то, что потенциальный партнер не является приоритетом, потому что у другого человека есть лучшие варианты.

Эксперт рассказывает, как распознать эту эмоциональную манипуляцию в себе или в партнере и создать более здоровый сценарий отношений.

Как распознать бенчинг

Ты не знаешь, что чувствует партнер Тот, кто находится на скамейке запасных, никогда не уверен до конца, как к нему относится партнер. Бенчер выражает интерес, но не идет слишком далеко, и это запутывает. Ваши планы легко проваливаются Как отмечает Келли Кемпбелл: «Один из вопросов, который ты должна задать себе: если человек заинтересован во мне, почему он не инициирует встречу или не выполняет обещания?» Если планы все-таки осуществляются, то на его условиях Бенчинг держит партнеров в стороне, чтобы отношения могли быть инициированы одним человеком тогда, когда ему это удобно. Тебе кажется, что он нарцисс Некоторые бенчеры на самом деле просто нарциссы. У них нет намерения построить отношения, но они будут держать человека, потому что любят внимание.

У нарциссов манипулятивный, игровой стиль любви, — говорит Келли. — Их самооценка повышается, когда они удерживают внимание нескольких потенциальных партнеров.

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Под очаровательным симпатягой может скрываться абьюзер.

Ты никогда не знаешь, кем окажется бенчер: парнем, который хочет отношений, но пока не может определиться, или нарциссом, который просто коллекционирует поклонниц без намерения перейти к чему-то большему. Несмотря на то, что термин бенчинг появился недавно, Келли не считает, что это исключительно современное явление. Даже когда онлайн знакомства не были так доступны, некоторые люди придерживались такого поведения в отношениях. Теперь, когда у этой концепции есть определение, нам стоит более осознанно подходить к взаимодействию с партнером.

Что делать, если ты оказалась в отношениях с бенчером

Если кто-то не ставит тебя в приоритет, ты должна соответствовать уровню их интереса, советует эксперт. Отстранись от человека и займись собой или другими отношениями. Ты можешь попытаться выяснить, что происходит, у партнера напрямую. Но поскольку причина отправки на скамейку запасных — другие отношения, вряд ли ты получишь однозначный ответ. Независимо от того, что ты решишь сделать в такой ситуации, важно не вкладываться в того, кто не заинтересован в тебе.

Если ты держишь кого-то в запасе

Ты должна быть внимательной к другим и осознавать, что бенчинг вредит человеку. Ты можешь прикрываться благими мотивами: желанием сберечь чувства партнера, попыткой не спешить и принять взвешенное решение. В основе такого поведения твой эгоизм. Будь откровенна. Партнер наверняка это оценит и поймет, что сейчас не подходящее время, чтобы вступать с тобой в отношения.

Что нужно помнить, чтобы не оказаться на скамейке запасных

Заботься о себе Любовь к себе означает, что ты не потерпишь плохого обращения и не готова быть верным песиком, который будет ждать взаимности сколько угодно. Помни, что ты — главный пример того, как к тебе должны относиться другие. Обращай внимание на предупреждающие знаки Даже самые стремительные отношения не случаются внезапно. Если кто-то ведет себя непоследовательно, отменяет планы, не ставит тебя в приоритет, это значит, что тебе не стоит проводить время с этим человеком. Соблюдай баланс в жизни Когда в твоей жизни есть работа, друзья, семья, самосовершенствование — это лучшая гарантия того, что ты не допустишь токсичных отношений. Если баланс нарушен, ты рискуешь зациклиться на потенциальном партнере.

Сталкивалась ли ты с бенчингом и как поняла, что попала в такие отношения?