Жизель Бундхен расскажет неприглядную правду о романе с Леонардо Ди Каприо

@giseleЖизель Бундхен расскажет неприглядную правду о романе с Леонардо Ди КаприоНедавно одной из самых высокооплачиваемых моделей мира Жизель Бюндхен исполнилось 38 лет. Супруг, футболист Том Брэйди , опубликовал снимок любимой жены в бикини и поздравил ее: «С днем рождения! Мы все тебя так любим!». Жизель каждый раз подчеркивает в интервью, что счастлива замужем. Их браку почти десять лет, супруги воспитывают сына и дочь. Некоторое время назад Бундхен оставила подиум и сосредоточилась на благотворительных проектах. При этом у нее немало рекламных контрактов, которые обеспечивают ей безбедную жизнь.

В ближайшее время модель дебютирует в новом качестве. Жизель согласилась на предложение написать мемуары о своей жизни. И уже известно, что часть книги будет посвящена ее отношениям с Леонардо Ди Каприо. Роман актера и модели продолжался шесть лет. Жизель не скрывала, что мечтала выйти за него замуж, но предложения так и не дождалась. Сейчас Бундхен вспоминает, что после расставания с актером чувствовала себя по-настоящему несчастной, а их отношения были далеко не безоблачными. Жизель уверена, что ее опыт может помочь другим женщинам: «Я хочу рассказать об этом в надежде, что мой опыт может помочь другим!».

А тем временем Валерию и Иосифа Пригожина поздравляют с рождением ребенка.

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