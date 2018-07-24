Максим Виторган поделился главной проблемой в браке с Ксенией Собчак

@xenia_sobchakМаксим Виторган поделился главной проблемой в браке с Ксенией СобчакМаксим Виторган и Ксения Собчак (36) редко откровенничают о семейной жизни в интервью. Даже лицо полуторагодовалого сына Платона они показали лишь однажды, предпочитая ракурсы со спины. При этом телеведущая уже заметила, что их сын будет ходить в самую обычную школу — никаких частных.

Единственное, что расстраивает супругов — это нехватка времени на общение друг с другом и воспитание сына. Ксения Собчак то и дело в разъездах, у Виторгана съемки и гастроли с театром. Совместный семейный вечер за просмотром любимого сериала — большая редкость. Максим Виторган посетовал в интервью: «Мы с Ксенией видимся не так часто и мало времени проводим вместе». Кроме того, в поездках актер часто срывается и начинает есть то, что ему не следовало бы. И рядом нет любимой супруги, которая могла бы позаботится о его рационе. Как известно, семейная пара периодически сидит на диетах.

@xenia_sobchak

Что касается частых разлук, то некоторые уверены: расставания, наоборот, укрепляют отношения, так как люди успевают соскучиться. Пользователи также посчитали, что супружеская пара чуть ли не каждый месяц путешествует вместе, а значит им все-таки грех жаловаться.

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