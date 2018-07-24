Ещё
Максим Виторган поделился главной проблемой в браке с Ксенией Собчак
Далее:
Читайте также:
Ещё

Максим Виторган поделился главной проблемой в браке с Ксенией Собчак 

Лиза 1 час назад
Фото: Лиза
@xenia_sobchakМаксим Виторган поделился главной проблемой в браке с Ксенией СобчакМаксим Виторган и Ксения Собчак (36) редко откровенничают о семейной жизни в интервью. Даже лицо полуторагодовалого сына Платона они показали лишь однажды, предпочитая ракурсы со спины. При этом телеведущая уже заметила, что их сын будет ходить в самую обычную школу — никаких частных.
Единственное, что расстраивает супругов — это нехватка времени на общение друг с другом и воспитание сына. Ксения Собчак то и дело в разъездах, у Виторгана съемки и гастроли с театром. Совместный семейный вечер за просмотром любимого сериала — большая редкость. Максим Виторган посетовал в интервью: «Мы с Ксенией видимся не так часто и мало времени проводим вместе». Кроме того, в поездках актер часто срывается и начинает есть то, что ему не следовало бы. И рядом нет любимой супруги, которая могла бы позаботится о его рационе. Как известно, семейная пара периодически сидит на диетах.
@xenia_sobchak
Что касается частых разлук, то некоторые уверены: расставания, наоборот, укрепляют отношения, так как люди успевают соскучиться. Пользователи также посчитали, что супружеская пара чуть ли не каждый месяц путешествует вместе, а значит им все-таки грех жаловаться.
Читай также материал «Я больше не упитанная свинка»: Ксения Собчак раскрыла секрет, как есть на ночь и худеть.
Лиза: последние новости
Жизель Бундхен расскажет неприглядную правду о романе с Леонардо Ди Каприо Гороскоп на неделю с 23 по 29 июля Елизавета Боярская и Максим Матвеев устроили себе второй медовый месяц
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Западные звезды, которые говорят по-русски1
Недоверие к мясу: опасайтесь шашлыка с микробами2
«Иранская Джоли» показала настоящее лицо13
«Не ожидал такого, вернувшись из армии»10
Кристен Белл пришла на премьеру фильма без юбки1
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
01:28
Недоверие к мясу: опасайтесь шашлыка с микробами
Еда
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
01:00
Ходченкова заинтриговала снимком топлес
Звёзды
00:15
«Иранская Джоли» показала настоящее лицо
Красота
19:45
Кристен Белл пришла на премьеру фильма без юбки
Звёзды
02:51
Тест на амбидекстрию
Психология
00:28
Лариса Гузеева призналась в любви маме и дочке
Звёзды Шоу-бизнес
07:59
Еда, от которой желтеют зубы
Здоровье
01:19
Как супруги актеров реагируют на постельные сцены
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение