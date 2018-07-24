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Хейли Болдуин беременна
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Хейли Болдуин беременна 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
Сейчас весь мир обсуждает и следит за отношениями Джастина Бибера и Хейли Болдуин. Всех буквально поражает их история любви, которая началась с поцелуев в Нью-Йорке, а закончилась помолвкой на Багамах. Неудивительно, что вокруг звездной пары сейчас ходит очень много слухов и сплетен, папарации буквально не дают Биберу и Хейли жить спокойно.
Так, накануне, один из журналистов, встретив Джастина на улице, задал ему вопрос:«Правда, что Хейли беременна? Вы говорили, что вы теперь семья, поэтому все думают, что скоро вас ждёт пополнение. Что вы скажете по этому поводу?». Джастину явно не понравился этот вопрос, музыкант повернулся лицом к нему и ответил: «В чем твоя проблема, братан?».
Известно, что после этого журналист извинился перед Бибером и тот ответил, что все хорошо.
Видимо, Джастин просто устал от постоянных вопросов репортёров, а особенно от вопросов личного характера.
Впрочем, поклонники Бибера и Болдуин уверены, что если молодая семья будет ждать пополнения, то они обязательно расскажут об этом.
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