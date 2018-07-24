«Я ВЫШЛА ЗАМУЖ ЗА УЧАСТНИКА ДОМА-2»: как скандалы и секс-видео сделали костромичку популярной

Костромичка Екатерина БОГДАНОВА вышла замуж за одного из самых скандальных участников популярного шоу «Дом-2» Николая Должанского. И теперь активно делает карьеру: снимается в эротических видео, ходит по ток-шоу и записывает песни.

KOSTROMA.TODAY рассказывает, как так получилось.

История успеха

Началось все с того, что 2012 году Екатерина Богданова уехала из Костромы в столицу искать счастья. Она поступила во МГИК, где получала сразу два образования на заочном отделении — по журналистике и имиджелогии.

И с тех пор понеслось. Благодаря общительности Катя смогла пробиваться на светские тусовки, в том числе закрытые. И в 2013 году она попала на день рождения к экс-участнику «Дома-2» Степану Меньшикову.

Николай Должанский (слева), Екатерина Богданова, Степан Меньшиков.

Там она и познакомилась с одним из самых скандальных участников популярнейшего проекта Николаем Должанским. Его называют фриком — из-за странного, вызывающего поведения. Впрочем, это-то и привлекает к нему миллионы поклонников «Дома-2», который остается одним из самых популярных шоу в России.

С Николаем костромичка провела весь вечер. А потом долгое время пара общалась по телефону.

В 2016 году Екатерина собралась отправиться к Николаю Должанскому на «Дом-2». Общение с ним стало более плотным. И вскоре Екатерина привезла Николая в Кострому на знакомство с родителями. Они одобрили выбор дочери. Потом и Николай познакомил костромичку со своими родственниками.

«Дом-2» для костромички — просто дом родной.

Екатерина говорит, что несмотря на разницу в возрасте, ей хорошо с Николаем — он умеет ухаживать и ведет себя с ней интеллигентно и заботливо. Костромичка отметила, что фрик — это такая роль. Николай играет ее только для того, чтобы подогреть к себе интерес.

Свадьба стала поводом для скандала

Свадьба 26-летней Екатерины Богдановой и 46-летнего Николая Должанского состоялась, судя по соцсетям участника «Дома-2», в начале мая. Но этому событию мало кто поверил. Оба новоиспеченных супруга изо всех сил пытались доказать поклонникам, что связали себя узами брака, но какие-либо документы предоставить отказались.

Екатерина клянется: свадьба была!

Возможно, правильно сделали, потому что вопрос «была свадьба или нет» стал поводом для ток-шоу и публикаций. А это все работает на популярность скандальной пары.

На страничке Николая Должанского в социальной сети стоит статус «не женат». А вот костромичка Екатерина регулярно постит фотографии с мужем.

Дальше — больше. Через месяц после свадьбы в распоряжении редакции журнала «Дом-2» (да, такой есть) оказались откровенные снимки Екатерины. На фотографиях супруга скандального Николая лежит в нижнем белье с бас-гитаристом Владимиром Пташником — он работает у певца Никиты Преснякова , внука Аллы Пугачевой

Екатерина и Владимир Пташник.

На видео костромичка целует музыканту живот, параллельно сексуально натягивая чулки.

Екатерина утверждает, что это кадры для клипа.

Казалось бы, вот оно разоблачение, радуются поклонники «Дома-2»! Ан, нет.

«На этих кадрах не я. Это фотошоп и монтаж. Меня кто-то хочет подставить. С Вовой мы действительно знакомы — впервые увиделись в 2015-м году на концерте. Потом общались в соцсетях, один раз он приглашал меня в кино. После просмотра фильма хотел, чтобы я поехала к нему домой, но я отказалась. А потом у меня появился Коля, и все свое внимание я по сей день уделяю только ему», — заявила Катя БОГДАНОВА Dom2Life.ru.

По словам костромички, Николай на скандальные видео и снимки даже не обратил внимания. Его больше интересовало, какие ботинки ему купит любимая супруга.

Полный разврат

В конце июня отношения Екатерины и Николая обсуждали в программе на ТНТ, посвященной событиям в «Доме-2» — «Разбор недели». Костромичка заявила, что эротические фото и видео с Пташником — это съемки клипа. А такие кадры, по словам девушки, всегда становятся поводом для слухов.

Во время обсуждения передачи ведущая Ксения Бородина заявила, что Екатерина просто таким образом подогревает к себе интерес, а Должанского совершенно не любит.

Костромичка охотно обсуждает свою жизнь в ток-шоу.

Видимо, чтобы опровергнуть такие обвинения, скандальная парочка выложила еще одно видео. Екатерина и Николай, лежа вместе в постели, рассказывают, как им было хорошо прошлой ночью и что они друг с другом делали. Все это в самых смачных подробностях.

Костромичку не смущает разница в возрасте с любимым.

Многочисленные поклонники «Дома-2» видео не оценили. С негодованием они пишут в комментариях: «Как такое вообще можно показывать?»

Костромичка считает, что очень даже можно. Она замечена и еще в одном откровенном видео. В прошлом году девушка снялась в авторском фильме Игоря Беляева под названием «Прошлое». Екатерина предстала перед зрителями в обнаженном виде. По ее словам, ничего зазорного в этом нет.

И на отношения с мужем никак не влияет. Тем более, что впереди — новые драмы. Екатерина готова бороться с алкогольной зависимостью супруга.

«Я вижу в Николае будущего мужа и отца своих детей. Уверена, у него получится побороть свою зависимость», — рассказала Екатерина о проблемах супруга с алкоголем в интервью журналу «ДОМ-2».

Костромичка теперь участвует и в шоу на телеканале «СТС-LOVE».

Более того, костромичка настояла на том, чтобы ее возлюбленный прошел курс лечения от алкоголизма, потому что ранее он злоупотреблял спиртными напитками и творил невесть что — например, дрался с предыдущими девушками.

Понятно, что слава у костромички сейчас весьма скандальная. В соцсетях ее нередко обзывают и обижают. Однако в интервью порталу «Провинция.ру» девушка призналась, что грязь со стороны ненавистников ей — как с гуся вода. Она в себе уверена. Да и чему удивляться — ведь Екатерина сейчас выступает в клубах с песней, которую для нее написал любимый муж — и называется хит «Алчная дама».