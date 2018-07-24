Все помешались! Ирина Шейк, Эшли Грэм и другие звезды не вылезают из «леопарда» 

Звезды поголовно носят звериный принт! На самом деле дизайнеры предупредили нас об этой экспансии заблаговременно, еще весной, чтобы мы все могли как следует морально подготовиться. Потом был подиум Недели моды в Париже, где анималистичная расцветка оказалась в коллекциях Miu Miu, Alexandre Vauthier и многих других.
А теперь смотрите: все влезли в леопардовые платья и купальники, надели леопардовые ботинки и взяли леопардовые сумочки! Ладно бы это была только Леди Гага — ей сам бог велел, можно даже с ног до головы… Даже Кайли Дженнер можно. Но Ирина Шейк?
Впрочем, судите сами.
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22 Июл 2018 в 8:31 PDT Публикация от Lady Gaga (@ladygaga)
3 Апр 2018 в 7:01 PDT Публикация от Lady Gaga (@ladygaga)
3 Апр 2018 в 7:03 PDT Публикация от Demi Lovato (@ddlovato)
20 Май 2018 в 4:31 PDT Впрочем, не будем слишком строгими: не только дизайнеры, которые, как мы знаем, порой придумывают совершенно немыслимые комбинации, но и стилисты не только не против леопардового принта, но и поддерживают его распространение. Так, стилист певицы Деми Ловато, ответственный за ее образ для премии Billboard Music Awards (на фото выше), считает, что леопардовый принт актуален всегда: «Просто иногда он уходит в тень, чтобы появиться и вызвать у всех ощущение новизны»
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5 Июн 2018 в 1:06 PDT Публикация от irinashayk (@irinashayk)
2 Июл 2018 в 8:44 PDT Публикация от hailee steinfeld (@haileesteinfeld)
21 Июл 2018 в 12:00 PDT Публикация от Jasmine Tookes (@jastookes)
24 Июн 2018 в 3:32 PDT Мало примеров? Тогда вот вам несколько фото настоящей фанатки леопардового принта — секс-бомбы Эшли Грэм. У модели есть и платья, и купальники, и блузки. Причем обычной классической расцветкой она не ограничивается и с не меньшим удовольствием носит красного и белого «леопарда».
Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)
6 Июл 2018 в 5:57 PDT Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)
10 Июл 2018 в 11:01 PDT Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)
28 Апр 2018 в 6:02 PDT Другой звездный стилист Джонна Койвод считает, что леопардовый принт прекрасен, но с ним нужно быть осторожной: порой достаточно одного неверного шага, чтобы вместо трендового образа внезапно создать пошлый.
Она говорит, что достаточно даже одной детали, чтобы выглядеть модно: можно взять анималистичный принт в качестве базы — например, надеть платье простого кроя и обыграть его нейтральными аксессуарами. Или наоборот: к базе из других вещей добавить туфли или сумку с леопардовым принтом.
«Это один из немногих принтов, который сочетается практически со всем», — уверена стилист. Впрочем, она предупреждает — и большими буквами: ЛЕОПАРДОВЫЕ ЛЕГИНСЫ ИСКЛЮЧЕНЫ КАТЕГОРИЧЕСКИ.
А вы что думаете по поводу этого тренда? Носите ли такой принт, а если да, то как?