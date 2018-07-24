Шоколад и чипсы вошли в число самых полезных продуктов

Британские ученые потрясли мир новым открытием. Они выяснили, что чипсы и шоколад очень полезны для здоровья.

Суточную потребность человека в калориях обеспечат картофельные чипсы — к такому выводу пришли диетологи. Они решили, что продукт, от потребления которого врачи долгое время отговаривали своих пациентов — вполне здоровая пища. И все же, предупреждают медики, злоупотреблять им не стоит: содержащиеся в хрустящих ломтиках жир и соль трудно выводятся организмом.

А вот шоколадное печенье, которое тоже раньше считалось врагом — пусть и не столь явным, как чипсы — всякого сторонника здорового образа жизни, получило полную реабилитацию. Оказывается, оно богато бета-глюканом. Этот иммуномодулятор контролирует уровень холестерина в крови, он также позволяет организму успешнее активировать иммунную систему во время болезней.

Оба продукта включены в список блюд, рекомендованных для здорового рациона. Они соседствуют с салатами, овощами и запеченной рыбой. Такое меню, по мнению диетологов, поможет человеку чувствовать себя лучше и жить дольше. В числе самых полезных продуктов оказались и консервированные овощи — по данным ученых, эти продукты «запечатываются» в первозданном виде и хранятся максимально долго.

А вот чего нельзя употреблять ни в коем случае — так это так называемую «ультраобработанную» еду. Имеются в виду пицца, колбасы, хлеб, маргарин и готовые продукты — в них для продления срока хранения часто используют консерванты, пишет Daily Mail.

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