Ещё
Шоколад и чипсы вошли в число самых полезных продуктов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шоколад и чипсы вошли в число самых полезных продуктов 

Дни.ру 56 минут назад
Фото: Дни.ру
Британские ученые потрясли мир новым открытием. Они выяснили, что чипсы и шоколад очень полезны для здоровья.
Суточную потребность человека в калориях обеспечат картофельные чипсы — к такому выводу пришли диетологи. Они решили, что продукт, от потребления которого врачи долгое время отговаривали своих пациентов — вполне здоровая пища. И все же, предупреждают медики, злоупотреблять им не стоит: содержащиеся в хрустящих ломтиках жир и соль трудно выводятся организмом.
А вот шоколадное печенье, которое тоже раньше считалось врагом — пусть и не столь явным, как чипсы — всякого сторонника здорового образа жизни, получило полную реабилитацию. Оказывается, оно богато бета-глюканом. Этот иммуномодулятор контролирует уровень холестерина в крови, он также позволяет организму успешнее активировать иммунную систему во время болезней.
Оба продукта включены в список блюд, рекомендованных для здорового рациона. Они соседствуют с салатами, овощами и запеченной рыбой. Такое меню, по мнению диетологов, поможет человеку чувствовать себя лучше и жить дольше. В числе самых полезных продуктов оказались и консервированные овощи — по данным ученых, эти продукты «запечатываются» в первозданном виде и хранятся максимально долго.
А вот чего нельзя употреблять ни в коем случае — так это так называемую «ультраобработанную» еду. Имеются в виду пицца, колбасы, хлеб, маргарин и готовые продукты — в них для продления срока хранения часто используют консерванты, пишет Daily Mail.
Подписывайтесь на наш канал в «Яндекс. Дзене!»
Дни.ру: последние новости
53-летняя Ольга Слуцкер показала шикарную фигуру в купальнике Прятала ножи: любовница о жизни с маньяком из Серпухова Внук Маяковского раскрыл трагичную историю любви поэта
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Западные звезды, которые говорят по-русски1
Недоверие к мясу: опасайтесь шашлыка с микробами2
«Иранская Джоли» показала настоящее лицо13
«Не ожидал такого, вернувшись из армии»9
Кристен Белл пришла на премьеру фильма без юбки1
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
01:28
Недоверие к мясу: опасайтесь шашлыка с микробами
Еда
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
01:00
Ходченкова заинтриговала снимком топлес
Звёзды
00:15
«Иранская Джоли» показала настоящее лицо
Красота
19:45
Кристен Белл пришла на премьеру фильма без юбки
Звёзды
02:51
Тест на амбидекстрию
Психология
00:28
Лариса Гузеева призналась в любви маме и дочке
Звёзды Шоу-бизнес
07:59
Еда, от которой желтеют зубы
Здоровье
01:19
Как супруги актеров реагируют на постельные сцены
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение