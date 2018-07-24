В чипсах и пицце нашли пользу для организма

Британские ученые нашли пользу в чипсах, пицце и печенье, пишет The Daily Mail.

Сосиски, полуфабрикаты, соусы, маргарин, хлопья для завтрака и другие продукты, подвергшиеся технологической обработке, всегда считались нездоровой пищей.

Британские диетологи выяснили, что не все ультраобработанные продукты вредны. К примеру, пицца, в состав которой входит томатный соус и сыр, содержит полезные для организма антиоксидант ликопин и кальций.

Рыбные палочки в панировке содержат полезную для сердца кислоту Омега-3 и витамины В3 и В12, необходимые для здоровой нервной системы.

Даже чипсы могут быть не слишком вредны для организма, если отдавать предпочтение вариантам с низким содержанием масла, жиров, сахара и соли.

При выборе лапши быстрого приготовления ученые рекомендуют отдать предпочтение рисовой, а печенье советуют из цельнозерновой муки.