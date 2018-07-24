Маринованные грибы, шашлык и еще пять привычных закусок, которые надо убрать со стола

Лето — один большой праздник. И как же удержаться и не выбраться с друзьями на шашлыки? Или не посидеть вечером с бокалом шампанского и ломтиком ароматной дыни? А, может быть, вам повезло и летом вы празднуете свой День рождения? В большинстве случаев праздники сопровождают застольем с алкоголем и обильной едой. Но всякие ли продукты безопасны в сочетании с алкоголем? Мы, опираясь на исследования и рекомендации врачей, составили список из семи привычных нам «закусок», которые лучше убрать с праздничного стола — исключительно здоровья ради!Маринованные грибы и огурцы

Маринованные овощи дают слишком сильную нагрузку на почки и печень, и без того перегруженную алкоголем. Огурцы, грибы, помидоры нарушают водно-солевой баланс организма, усиливая обезвоживание, которое провоцирует алкоголь — и утром вам будет очень, очень нехорошо. Лучше отдайте предпочтение традиционным соленым огурчикам — и вкусно, и полезно!Шашлык

Увы, ничто так плохо не сочетается с крепким алкоголем, как жирное жареное мясо. Во-первых, оно усиливает действие алкоголя: опьянение наступает быстрее, держится дольше, а проходит медленнее. Во-вторых, жирный шашлык усиливает нагрузку на желчный пузырь, желудок и печень — и даже если у вас никогда не было проблем с этими органами, наутро вы можете почувствовать тошноту или даже боль. Лучше отдавайте предпочтение отварному или запеченному мясу, а для шашлыка выбирайте легкое красное вино — как делают на Кавказе!Острые закуски

Еще одна плохая идея: в сочетании с водкой острый перчик или аджика могут обеспечить вам самый настоящий ожог пищевода. Поверьте, это больно, долго заживает и может вызвать серьезные неполадки с пищеварительным трактом. Кроме того, острая пища усиливает действие алкоголя — не самое полезное ее свойство. Свежие помидоры

Свежие овощи да еще прямо с грядки — казалось бы, что может быть лучше для застолья? Увы, как утверждают врачи — все, что угодно. В сочетании с водкой помидоры могут оказать сильное негативное влияние на стенки желудка — и обеспечить вам вздутие живота или даже несварение. Оно вам надо?Шоколад

Закусывать алкоголь шоколадом и конфетами — это не только пошлость, но и серьезная опасность для здоровья. Проблема в том, что шоколад может заблокировать действие поджелудочной железы, и без того перегруженной алкоголем — в самом худшем случае это может привести к приступу панкреатита. Фрукты

Не все, к счастью, но вот от дыни, арбуза и винограда лучше отказаться. Дело в том, что слишком сладкие фрукты обеспечат вам резкий всплеск инсулина в крови (а это всегда опасно), быстрое опьянение и особенно тяжелое похмелье. Торты и пирожные

Та же история, что и с фруктами: организм в первую очередь будет перерабатывать именно сладости, так как всегда нуждается в глюкозе. В итоге действие алкоголя будет особенно сильным и жестким — едва ли вам это понравится.