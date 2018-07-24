Лидер FEMEN Оксана Шачко умерла с третьей попытки

23 июля стало известно о гибели Оксаны Шачко, бывшей активистки украинского движения Femen. Лидер организации Анна Гуцол первой сообщила об уходе подруги в соцсетях: «Самая храбрая и ранимая покинула нас. Тело Оксаны было найдено в ее квартире в Париже».

Знакомые Шачко высказывали разные версии гибели 31-летней женщины. Одни говорили, что погибшая не справилась с затянувшейся депрессией, другие винили алкогольную зависимость, третьи допускали, что у Шачко были проблемы с личной жизнью…

Но, судя по всему, активистка покинула мир от скуки и нереализованности, когда поняла, что популярность и драйв осталась в прошлом, а жить воспоминаниями она не умела.

Близкие Оксаны Шачко отказываются комментировать детали трагедии.

«Вы что, серьезно думаете, что я стану вам что-то рассказывать?!» — удивилась одна из основательниц движения Femen Яна Жданова

«Отстаньте от нас!» — резко оборвал разговор родной брат погибшей Алексей Шачко.

Мать Оксаны Ольга Владимировна после известия о смерти дочери не выходит в Сеть и не отвечает на телефонные звонки.

— Мать Оксаны живет на Украине, в Хмельницком. С мужем она вроде давно развелась. Жила только своими детьми и очень переживала за Оксану, у которой с детства была ранимая психика, — рассказывают знакомые семьи. — Мама обожала свою дочь. Поддерживала все ее начинания, считала ее талантливой, умной. Ольга всегда была на связи с дочерью. Мать и в соцсетях зарегистрировалась, чтобы хоть издалека наблюдать за ней. Никогда не ругала Ксюху — она приняла дочь такую, какая она есть, со всеми ее недостатками.

Мать погибшей всегда оставляла комментарий к каждому посту дочери в Сети. «На тебя лишь посмотреть, можно в космос улететь» — так женщина прокомментировала одну из фотографий Оксаны. «Красотуля моя» — чаще всего она обращалась к дочери именно так. А еще женщина всегда отмечала на страничке дочки: «Я скучаю по тебе, моя хорошая».

Комментарии матери сама Оксана оставляла без ответа.

Несколько месяцев назад Шачко выставила пост в Инстаграм: «Нет настроения жить». Ее мать насторожилась: «Ничего себе».

— О том, что Оксана пребывает в депрессии, догадывались только самые близкие друзья, те, которые находились с ней рядом в Париже, — рассказывает подруга погибшей из Хмельницкого. — Я ничего странного не заметила. В Сеть Ксюха выкладывала картинки посиделок с друзьями-французами, размещала свои провокационные «иконы» или фотографии с персональных выставок. На своих «иконах» она изображала Святую Троицу в кедах, Деву Марию в парандже, ангелов с оружием… Таким образом выражала протест против религии. Я заметила, что денег у нее особо не водилось. Когда сегодня заговорили, что она вращалась с богемой и у нее были богатые друзья, — неправда. Денег у нее еле хватало на аренду убогой квартирки на окраине Парижа, жила она скромно, на одежду не тратилась, носила старые джинсы, растянутые майки. Насчет персональных выставок во Франции — это может позволить себе устроить даже самый нищий художник. Выставки не приносили доход. Да, собственно, большие деньги никогда Ксюху и не интересовали. Хотя с ее внешностью она могла удачно выйти замуж, но всех поклонников отвергала. Оксана по жизни — одиночка. И очень замкнутая. Она открывалась только в творчестве.

А еще Шачко тосковала по прошлой жизни. По бунтарским акциям с Femen. Не случайно большинство ее последних постов посвящены как раз тому времени. И фотографии она выкладывала все больше из прошлой жизни. Настоящее ее перестало трогать, потому что здесь была пустота.

— Она грустила по тому периоду, понимала, что то время не вернется. Ксюха ведь была сумасшедшей, безбашенной. Она могла дышать только рядом с опасностью. Не боялась смерти. В 2013 году перебралась во Францию, где получила статус политической беженки. И тогда адреналин перестал поступать в ее кровь. В Европе за подобные хулиганства ее могли депортировать из страны, — добавляет собеседница. — Если вам скажут, что Оксана подсела на алкоголь и наркотики, — тоже не верьте. Ей своей дури хватало. Просто в какой-то момент ей стало невыносимо скучно. Она почувствовал себя ненужной в этом мире. Я ей как-то написала: «Детей тебе надо рожать». Она ответила: «К сожалению, дети — не моя история, хотя я их очень люблю». И личная жизнь у нее не складывалась — не потому, что не было достойных мужчин рядом, просто она сама к себе людей не подпускала. Сейчас ходят слухи, что Оксана страдала таким заболеванием, как аутизм. Возможно, в этом причина ее бед?..

«Вы все фейк» — предсмертная записка, которую нашли в квартире Шачко. Такой же пост она оставила в социальной сети.

После гибели женщины ее знакомые признались: «Нам довелось видеться и общаться с Оксаной в Париже. Мы пытались вытаскивать ее на акции, но парижская богема поглотила ее. За последние два года она пыталась отвергнуть жизнь два раза. Третья попытка, к сожалению, оказалась успешной. Очень тяжело. Мы все это время были рядом — не фейковые, настоящие. Отчаяние и бессилие».

На самом деле рядом с Оксаной в Париже никого не было из друзей. Она осталась одна со своими переживаниями.

Ровно год назад Оксане Шачко на ее странице в соцсети некий астролог оставил пожелание: «Ксения, вы сейчас находитесь на стадии пустой траты сил, бесполезных занятий, депрессии. Переживаете проигрыш в результате потери веры в свои силы. Что сейчас происходит в вашей жизни? Финансовый крах. Вам, Ксения, чтобы все наладилось, нужен полный контроль над эмоциями. Не ищите виновных вовне и не жалейте себя — просто определитесь, что распылило ваши силы и что помешало успеху».

Похоронят Оксану Шачко на Украине, в родном Хмельницком.

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