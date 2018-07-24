Как познакомиться с девушкой, когда она в компании подруг

Наверное, гигантский банковский сейф менее неприступен, чем девушка, которая находится в окружении своих подруг. По крайней мере, нам так кажется. Ведь согласись, что подойти к одиноко сидящей за барной стойкой девушке намного проще. Другое дело, если у них там девичник: привлечь ее внимание будет гораздо тяжелее, потому что вместе с ним ты привлечешь внимание и ее подруг. Оттого еще больнее станет ее отказ. Но нельзя поддаваться страху. В конце концов, ты можешь обратить препятствие в свое преимущество. И если надо ради этого понравиться всем ее подругам, то действуй. А перед этим прочти несколько простых советов от нас.

Оцени ситуацию

Независимо от того, насколько ты уверен в себе, есть объективные факторы, которые надо учитывать, если девушка не одна. Оцени ее окружение и обстановку в целом. Удобный ли это случай для знакомства? Их компания веселится или, может, у них поминки? Выглядят ли они более сосредоточенными друг на друге или, напротив, открыты для коммуникаций? Опять же, обрати внимание на наличие в их группе парней. Не является ли один из них бойфрендом той, на кого ты положил глаз. Некоторые компании действительно закрыты от посторонних, и в этом случае твое бездействие будет совершенно обоснованным.

Читай знаки

Если ты понимаешь, что нет очевидной причины не подходить, то твоим следующим шагом должен быть невербальный флирт с девушкой. Обрати на нее свой взгляд, улыбнись. Ее ответная реакция должна стать для тебя сигналом. Хорошо, если она улыбнется в ответ, застенчиво опустит глаза или станет поправлять волосы. Ее заинтересованный взгляд, прерываемый перешептыванием с подругами, также может считаться хорошим знаком. Когда язык ее тела говорит о том, что она заинтересована в тебе тоже, то это верный сигнал для следующего шага.

Общайся со всей компанией

Твоим естественным желанием будет сразу же подойти к объекту своей симпатии и заговорить с ней. Это первое, что приходит на ум. Но такой подход может оказаться не очень аккуратным. Если девушка находится в окружении компании, то ты должен подойти ко всей компании, а не только к ней. Если ты сосредоточишь внимание только на ней одной, остальная часть группы может принять защитный или даже агрессивный режим, и у них появится желание вытеснить «интервента» со своей территории. С другой же стороны, если ты завоюешь симпатию ее окружения, то, возможно, приобретешь союзников. Найдя общий язык с ее друзьями или подругами, ты почувствуешь себя более расслабленным при общении с ней.

Включи свое обаяние на полную

Будь позитивным и дружелюбным. При знакомстве с ее окружением ты должен создать непринужденную атмосферу, чтобы все чувствовали себя комфортно. Таким образом ты снимешь их естественную враждебность перед незнакомым человеком. Подойди к ситуации с уверенностью и некоторой креативностью. Только не переусердствуй. Жонглировать барными бокалами не надо. По крайней мере, первые минут 5. Привлеки их внимание в положительном смысле. Если ты сможешь сделать их времяпрепровождение более интересным, чем оно было до тебя, то твои шансы на успех значительно увеличатся.

Ослабь защиту

В каждой группе есть условный главарь. Даже если сами ее участники об этом не подозревают, все равно среди них есть негласный лидер мнения, к которому невольно прислушиваются все остальные. И если ты не понравишься главарю, то этот человек может испортить все твои старания, предпринятые ранее. Поэтому твоя задача — не только вычислить, кто из них тут правит бал, но и убедить ее (или его), что тебе можно верить. Это же касается и ситуации, когда в окружении девушки есть парни. Они, скорее всего, будут играть в рыцарей и защищать свою подругу. Поэтому ты должен оставаться спокойным: будь крутым, но не агрессивным. Убеди их, что с тобой она будет в неменьшей безопасности. Стань тем парнем, которому эти ребята разрешили бы встречаться со своей сестрой. Если ты понравишься им и они увидят, что их подруге ты тоже симпатичен, то они не просто не будут мешать, а, возможно, еще и выступят на твоей стороне.

Уходи, но не один

Как бы тебе ни было интересно со своей новой компанией, не забывай про цель своего внедрения — девушку, которая изначально тебе понравилась. В ходе разговора постепенно сужай фокус и начинай привлекать ее внимание. Как только появится подходящая возможность, выйди из группы вместе с ней. Если ты недостаточно «задобрил» окружение девушки, то они могут тебе помешать лишить их своей подруги. Но если ты им понравился, то они дадут безмолвное благословение, оставив вас двоих наедине. Теперь настало время для вашего полноценного знакомства. Используй его и не упусти свой шанс. Как познакомиться на улице без конфуза и глупости