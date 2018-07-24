Очень мило: Бруклин Бекхэм с младшими братьями и сестрой в кино

Бруклин Бекхэм (19) — старший ребенок Дэвида (43) и Виктории (44) Бекхэм. Недавно он решил бросить курс фотографии в престижной школе дизайна Парсонс в Нью-Йорке, где учился с августа прошлого года, и вернуться домой, в Лондон.

И, кажется, он очень скучал по родным! Папарацци сфотографировали Бруклина в кинотеатре под открытым небом в Лос-Анджелесе, где он был вместе с младшими братьями Ромео (15), Крузом (13) и сестрой Харпер (7).

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Судя по всему, они отлично провели время вместе!

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