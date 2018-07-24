Богатая девочка помогла в холодную ночь бездомной девочке. Бесценный поступок!

Давным-давно, молодая, богатая девочка готовилась ко сну. Она молилась, когда услышала приглушенный плач, доносящийся из окна. Немного испугавшись, она подошла к окну и высунулся. Другая девочка, которая, казалось, была примерно ее возраста и бездомная стояла в переулке богатых домов. Сердце ее потянулось к бездомной девочке, потому что была глухая зима, а у девочки не было одеяла, только старые газеты, которые кто-то выбросил.

Богатую девочку внезапно поразила блестящая идея. Она сказала: «Эй, ты там, подойди к моей входной двери, пожалуйста.»

Бездомная девочка была так поражена, что могла только кивнуть.

Так быстро, как только могла, молодая девочка побежала по коридору к шкафу своей матери и выбрала старое одеяло и избитую подушку. Она должна была идти медленнее вниз к входной двери, чтобы не споткнуться об одеяло, которое свисало, но она сделала это в конце концов. Она открыла дверь. Там стояла бездомная девочка, которая выглядела довольно испуганной. Богатая девочка тепло улыбнулась и протянула обе вещи ей. Ее улыбка стала шире, когда она увидела истинное изумление и счастье на лице несчастной девочки.

Она легла спать невероятно довольная. Утром следующего дня в дверь постучали. Богатая девочка полетела к двери в надежде, что это была та, другая девочка. Она открыла большую дверь и выглянула наружу. Ее лицо выглядело счастливым, и она улыбнулась:

«Полагаю, вы хотите их вернуть?»

Богатая девочка открыла рот, чтобы сказать, что она может оставить их себе, когда в ее голову пришла другая идея.

«Да, я хочу, их вернуть.»

Лицо бездомной девочки упало. Очевидно, это был не тот ответ, на который она надеялась. Она неохотно положила старые вещи и повернулась, чтобы уйти, когда богатая девушка закричала: «Подожди! Оставайся здесь!»

Когда ее нога сделала первый шаг, она почувствовала, как кто-то похлопал ее по плечу, обернувшись, она увидела богатую девочку, тычущую в нее новое одеяло и подушку:

«Возьми это» — сказала она спокойно.

Это были ее личные вещи, сделанные из шелка и пуховых перьев.

По мере того, как они становились старше, они не часто виделись, но они никогда не были далеки друг от друга. Однажды, богатой девочке, которая теперь была богатой женщиной, кто-то позвонил. Адвокат сказал, что ее попросили встретиться с ним. Когда она приехала в офис, адвокат рассказал ей, что произошло.

Сорок лет назад, когда ей было девять лет, она помогла маленькой девочке в беде. Она выросла в женщину среднего класса с мужем и двумя детьми. Недавно она умерла и оставила что-то в завещании.

«Хотя, — сказал адвокат, — это самое странное. Она оставила вам подушку и одеяло.»