«Я тоже такие хочу!»: Юлия Барановская очаровала стильными летними брюками

Телеведущая Юлия Барановская в очередной раз отправилась к морю, откуда прислала своим поклонникам несколько летних снимков. И вниманием публики всецело завладели оригинальные и необычные брюки, в которых теледива стояла у воды — кружевное изделие приковывало внимание к ногам и при этом выглядело изящно и элегантно.

Знаменитая экс-супруга российского футболиста Юлия Барановская вместе с детьми сейчас отдыхает в Майами после круиза на морском лайнере. И хотя их семейное путешествие подарило звезде проблемы с кожей лица, Барановская не отчаивается и наслаждается отдыхом, публикуя на своей странице в сети множество курортных снимков. На недавней фотографии особенное внимание публика уделила любопытному наряду телеведущей, признав, что и сама бы с удовольствием пополнила свой гардероб таким интересным изделием.

Легкие брюки, сделанные из белоснежного кружева, смотрелись изысканно и неизбито, а также обладали рядом несомненных достоинств летних нарядов. Почитатели сходу отметили, что в таких брюках наверняка совсем не жарко, более того, они приковывают внимание к ногам, и при этом не поставят свою хозяйку в неловкое положение, как может, к примеру, взметнуться под порывами ветра юбка или платье. «Штаны супер! Первый раз такие вижу, прикольные» «Надо сшить похожие брюки. Красивые» «Красивый вид, красивая Вы, красивые брюки! Буду искать» «У вас такие интересные вещи в гардеробе, только удивляться и можно» «Я тоже такие брючки хочу!»