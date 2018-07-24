Юлия Барановская показала, с чем сочетать белые кружевные брюки

@baranovskaya_tvЮлия Барановская показала, с чем сочетать белые кружевные брюкиЮлия Барановская (32) вместе с детьми отдыхает в Мексике. Телеведущая не афиширует курорт, где находится с семьей, но пытливые фолловеры вычислили страну. Каждый день у мамы с детьми насыщенный день: экскурсии, отдых на пляже днем, а вечером развлекательная программа в отеле. Судя по фотографиям и видео в микроблоге, семья в восторге от каникул. Пользователи обратили внимание на еще одну деталь: чаще всего на снимках Юлия Барановская в чем-либо белом. Бывшая жена Андрея Аршавина взяла с собой в отпуск одежду преимущественно светлых оттенков.

@baranovskaya_tv Недавно Юлия продемонстрировала подписчикам снимок, на котором она позирует в белых кружевных брюках. Прямо скажем, модель не для всех и требует стройной фигуры. В данном случае мама троих детей может себе позволить. На отдыхе телеведущая сочетает нарядные брюки с самыми обычными футболками — черными и белыми. Такой прием делает look более повседневным, ведь кружево уже давно атрибут не только вечерних образов. Кстати, под ним белые шорты — эта деталь дополнительно привлекает внимание и скрывает то, что не должно быть на виду.

Читай материал вопрос стилисту: как одеться в жару в 25, 35 и 45 лет.

Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv) 24 Июл 2018 в 5:33 PDT