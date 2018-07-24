Ещё
Юлия Барановская показала, с чем сочетать белые кружевные брюки
Далее:
Читайте также:
Ещё

Юлия Барановская показала, с чем сочетать белые кружевные брюки 

Лиза 1 час назад
Фото: Лиза
@baranovskaya_tvЮлия Барановская показала, с чем сочетать белые кружевные брюкиЮлия Барановская (32) вместе с детьми отдыхает в Мексике. Телеведущая не афиширует курорт, где находится с семьей, но пытливые фолловеры вычислили страну. Каждый день у мамы с детьми насыщенный день: экскурсии, отдых на пляже днем, а вечером развлекательная программа в отеле. Судя по фотографиям и видео в микроблоге, семья в восторге от каникул. Пользователи обратили внимание на еще одну деталь: чаще всего на снимках Юлия Барановская в чем-либо белом. Бывшая жена Андрея Аршавина взяла с собой в отпуск одежду преимущественно светлых оттенков.
@baranovskaya_tv  Недавно Юлия продемонстрировала подписчикам снимок, на котором она позирует в белых кружевных брюках. Прямо скажем, модель не для всех и требует стройной фигуры. В данном случае мама троих детей может себе позволить. На отдыхе телеведущая сочетает нарядные брюки с самыми обычными футболками — черными и белыми. Такой прием делает look более повседневным, ведь кружево уже давно атрибут не только вечерних образов. Кстати, под ним белые шорты — эта деталь дополнительно привлекает внимание и скрывает то, что не должно быть на виду.
Читай материал вопрос стилисту: как одеться в жару в 25, 35 и 45 лет.
Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv) 24 Июл 2018 в 5:33 PDT
Лиза: последние новости
Жизель Бундхен расскажет неприглядную правду о романе с Леонардо Ди Каприо Регина Тодоренко больше не скрывает беременность Максим Виторган поделился главной проблемой в браке с Ксенией Собчак
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Западные звезды, которые говорят по-русски
«Иранская Джоли» показала настоящее лицо13
Фото Высоцкой в прозрачных шортах стало сенсацией
Кристен Белл пришла на премьеру фильма без юбки
Как живут вдовы знаменитостей
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
01:28
Недоверие к мясу: опасайтесь шашлыка с микробами
Еда
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
01:00
Ходченкова заинтриговала снимком топлес
Звёзды
00:15
«Иранская Джоли» показала настоящее лицо
Красота
19:45
Кристен Белл пришла на премьеру фильма без юбки
Звёзды
02:51
Тест на амбидекстрию
Психология
00:28
Лариса Гузеева призналась в любви маме и дочке
Звёзды Шоу-бизнес
07:59
Еда, от которой желтеют зубы
Здоровье
01:19
Как супруги актеров реагируют на постельные сцены
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение