Мария Максакова носит маску

Известная певица, дочка народной артистки РСФСР Людмилы Максаковой и вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова , убитого в Киеве, 24 июня отмечает свой день рождения. А 23 июля исполнилось 14 лет её старшему сыну Илье.

Жизнь этой женщины страшнее любого кино. Её редко можно увидеть без макияжа. Но 23 марта 2017 года, растрёпанная и неприбранная, рыдающая над телом убитого мужа, она была по-настоящему прекрасна. Такой её никто никогда не видел и вряд ли ещё увидит.

Максакова носит маску, она всегда в форме и прекрасно владеет собой. Именно тогда стало ясно, что Денис Вороненков был её самой большой любовью.

Ей не очень везло с мужчинами — хотя каждый из них мог ей дать очень большие деньги. Сначала у нее появился вор в законе Владимир Тюрин , один из лидеров «Братской» ОПГ. Тюрин закончил Гнесинку, покровительствовал артистам Большого театра, был знатоком и любителем музыки. Мария Максакова родила ему двоих детей, до поры до времени у них всё было хорошо. А потом отношения испортились.

Она была в жутком состоянии, и её близкий приятель, на тот момент заместитель руководителя Администрации Президента Владислав Сурков предложил ей баллотироваться в Госдуму от Единой России . По словам Максаковой, Суркову казалось, что это поможет ей развеяться, переключиться на другое и выйти из депрессии.

Global Look Press/Komsomolskaya Pravda

Мария Максакова и Денис Вороненков

Так и вышло. В Госдуме она встретила Вороненкова, невысокого человека с неприметным лицом. Но любовь была быстрой и сильной. Максакова, по её словам, говорила своему новому мужчине, что хотела бы «умереть в его руках». А он, если верить слухам, часто использовал её связи. Те особенно пригодились, когда Вороненкова обвинили в рейдерских захватах недвижимости и возбудили против него уголовное дело.

Максакова обращалась к Суркову и другим своим высокопоставленным друзьям, но они не могли помочь: то ли улики против Вороненкова были неопровержимыми, то ли заказчики его дела оказались чересчур сильны. Максакова так переживала, что у неё случился выкидыш, и она потеряла двойню. Вороненкова должны были арестовать, и пара бежала на Украину. Там он рассказал всё, что было интересно украинским политикам и СБУ

На Украине у Максаковой и Вороненкова родился сын, а вскоре отца ребёнка убили. История из жизни постсоветской элиты вместо мелодрамы стала трагедией, но это было только началом: покойного Вороненкова прокляла мать Марии Максаковой.

Global Look Press/twitter.com Людмила Васильевна всегда славилась острым языком и злым нравом, но здесь она превзошла саму себя: «Ну и Слава тебе Господи, а что с ним ещё делать? Слава Господу, что, в конце-концов, человека, который так подличал, убили». После таких слов Мария отреклась от матери.

Вскоре выяснилось, что убийство Вороненкова организовал её первый, гражданский супруг Владимир Тюрин, по словам Максаковой, «совместивший приятное с полезным», выполнивший заказ и отомстивший сопернику. Так рухнула вся её жизнь. То, что Марию Максакову уволили из Мариинского театра и из Гнесинской академии, где она преподавала, на этом фоне выглядело мелочью.

Её дети от Тюрина живут с отцом, и судя по собственным особнякам на Рублёвке, живут хорошо. Но увидеть их Марии удаётся нечасто. 23 июля исполнилось 14 лет ееёстаршему сыну Илье. На своей странице в Facebook Максакова дала ссылку на влог — там она говорила о том, что не может связаться с ним, чтобы поздравить, и у него, наверное, сменился телефонный номер. Марии Максаковой не позавидуешь и тут.

Но однажды она назвала себя бесстрашным человеком. Кажется, она не преувеличила.