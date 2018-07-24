Приморские депутаты рассмотрят проект обращения к Медведеву по проблеме жилья для детей-сирот

Речь идет о предоставлении сертификатов.

Проект обращения Законодательного собрания Приморского края к председателю правительства Российской Федерации Дмитрию Медведеву по вопросу внесения изменений в законодательство, регулирующее порядок обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, рассмотрели на заседании комитета по социальной политике и защите прав граждан приморского парламента.

В документе отмечается, что в настоящее время на территории Приморского края существует проблема, связанная с обеспечением жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В частности, в настоящее время в сводный список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Приморского края, имеющих право на обеспечение жилым помещением, включены 7040 человек, из которых 5237 человек подлежат обеспечению жилыми помещениями в связи с достижением ими возраста 18 лет, из них 2045 человек — в возрасте от 23 лет и старше. Как правило, это лица, получившие образование, имеющие постоянный или временный заработок, одного и более детей, говорится в обращении.

«Тенденция к увеличению числа граждан, состоящих в вышеуказанном сводном списке, сохраняется уже длительное время (на 01.01.2014 — 3750 человек, на 01.01.2015 — 4741 человек, на 01.01.2016 — 5768 человек, на 01.01.2017 — 6385 человек, на 01.01.2018 — 6552 человек)», — отмечают депутаты.

Приморские депутаты напоминают, что поручением президента Владимира Путина было рекомендовано правительству Российской Федерации проработать вопрос по реализации на территории Приморского края пилотного проекта по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путем предоставления единовременной социальной выплаты для приобретения жилого помещения в собственность («сертификат»).

«На основании вышеизложенного и в целях создания условий для эффективного исполнения на территории Приморского края государственных социальных функций по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот просим Вас внести соответствующие изменения в Федеральный закон, а также в Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года №296 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации „Социальная поддержка граждан“, — говорится в обращении.

Проект обращения рассмотрят на заседании Законодательного собрания Приморского края 25 июля.