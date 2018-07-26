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«Вот она настоящая любовь к кумиру»: Крид разыскивает очаровательную фанатку
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«Вот она настоящая любовь к кумиру»: Крид разыскивает очаровательную фанатку 

Teleprogramma.pro 59 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
У себя в аккаунте Егор Крид поделился забавным роликом. На нем запечатлена малышка лет трех, которая плачет горючими слезами. Мама девчушки, которая снимала свою безутешную кроху на камеру смартфона, спрашивает ее, что так расстроило девочку.
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Егор Крид поздравил экс-возлюбленную с рождением первенцаСегодня 28-летняя модель Ксения Дели впервые стала мамой. Своему супругу-миллиардеру она подарила дочь. С этим событием ее поздравил бывший возлюбленный Егор Крид. Полина — так зовут кроху — объясняет, что плачет из-за Крида, с которым хочет петь и танцевать. А слезы льет из-за того, что рэп-исполнитель к ней не приедет. Чтобы утешить дочь, ее мама обещает, что купит ей билет на концерт Егора, когда он приедет с гастролями в их город.
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Крида умилил ролик с плачущей девочкой. «Вот она настоящая любовь к кумиру», — подписал он видео. В комментарии он также рассказал, что хотел бы позвать кроху на свой концерт и очень хочет ее отыскать. «Милая Полиночка, как мне тебя найти?», — обратился он к малышке и пообещал, что всенепременно позовет «ангелочка» на свое выступление. Егор также пообещал обнять свою маленькую поклонницу после концерта.
Подписчики рэпера не остались равнодушны к его посту. «Егор, посмотри в YouTube полную версию этого видео. Там говорят из какого они города», «@lisitsynamari — это мама Полины. Зайди посмотри профиль. В нем есть видео с Полинкой», — помогли артисту интернет-детективы.
Нашлись и шутники, которые отметили, что данный ролик является лайфхаком, как попасть на концерт любимого исполнителя, пишет сайт Dni.ru.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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