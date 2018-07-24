Фэшн-блогеры показывают, как носить мюли этим летом

Пока одни it-girls не снимают сумку Dior Saddle, другие признаются в самой преданной любви к мюлям. Да, домашние тапочки уже второй год держат марку и становятся самой популярной обувью с наступлением лета. Если Вы до сих пор не очень представляете, с чем их носить — читайте материал Grazia.

С одеждой в стиле ретро

Оверсайз-пиджак и лосины по колено c цветными мюлями на каблуке — привет, 80-е!

Публикация от Pernille Teisbaek (@pernilleteisbaek) 29 Июн 2018 в 6:16 PDT Квадратный нос Один из главных хитов этого лета — мюли с квадратным носом. Они прекрасно сочетаются с женственными платьями — очень современный дуэт.

Публикация от &FINALLY (@andfinally_) 10 Май 2018 в 11:53 PDT Яркие цвета

Если хотите быть по-настоящпему модной, то носите мюли только ярких цветов — к примеру, насыщенного красного.

Публикация от P A N D O R A S Y K E S (@pandorasykes) 6 Июн 2018 в 12:32 PDT Выбирайте классику

Хорошо, если эксперименты и яркие краски не вписываются в ваш гардероб, то присмотритесь к более лаконичным моделям сдержанных оттенков.

Публикация от Hanna Stefansson (@hannastefansson) 10 Июл 2018 в 4:12 PDT Оверсайз

Женственные и с тонкими ремешками мюли хорошо будут смотреться с грубоватым кроем и оверсайзом.

Публикация от María Bernad (@maria_bernad) 21 Июн 2018 в 9:31 PDT