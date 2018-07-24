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Фэшн-блогеры показывают, как носить мюли этим летом
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Фэшн-блогеры показывают, как носить мюли этим летом 

Grazia 54 минуты назад
Фото: Grazia
Пока одни it-girls не снимают сумку Dior Saddle, другие признаются в самой преданной любви к мюлям. Да, домашние тапочки уже второй год держат марку и становятся самой популярной обувью с наступлением лета. Если Вы до сих пор не очень представляете, с чем их носить — читайте материал Grazia.
С одеждой в стиле ретро
Оверсайз-пиджак и лосины по колено c цветными мюлями на каблуке — привет, 80-е!
Публикация от Pernille Teisbaek (@pernilleteisbaek) 29 Июн 2018 в 6:16 PDT  Квадратный нос  Один из главных хитов этого лета — мюли с квадратным носом. Они прекрасно сочетаются с женственными платьями — очень современный дуэт.
Публикация от &FINALLY (@andfinally_) 10 Май 2018 в 11:53 PDT  Яркие цвета
Если хотите быть по-настоящпему модной, то носите мюли только ярких цветов — к примеру, насыщенного красного.
Публикация от P A N D O R A S Y K E S (@pandorasykes) 6 Июн 2018 в 12:32 PDT  Выбирайте классику
Хорошо, если эксперименты и яркие краски не вписываются в ваш гардероб, то присмотритесь к более лаконичным моделям сдержанных оттенков.
Публикация от Hanna Stefansson (@hannastefansson) 10 Июл 2018 в 4:12 PDT  Оверсайз
Женственные и с тонкими ремешками мюли хорошо будут смотреться с грубоватым кроем и оверсайзом.
Публикация от María Bernad (@maria_bernad) 21 Июн 2018 в 9:31 PDT
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Женский форум
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