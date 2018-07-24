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«Было ужасно плохо»: Мила Кунис рассказала о болезненном расставании с Калкиным
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«Было ужасно плохо»: Мила Кунис рассказала о болезненном расставании с Калкиным 

Teleprogramma.pro 45 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
34-летняя Мила Кунис (Mila Kunis) родилась на Украине, но позже эмигрировала в США, где выросла и стала актрисой. Уже три года она состоит в браке с Эштоном Кутчером (Ashton Kutcher), с котором до этого встречалась три года. Актриса не скрывает, что счастлива с ним и даже считает Эштона самым лучшим мужем. Однако мало кто знает, как у них зародились отношения, об этом она рассказала в программе Дэкса Шепарда Armchair Expert.
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Мила Кунис и Эштон Катчер появились вместе на красной дорожке впервые за 17 летАктеры вместе уже более пяти лет, а знакомы почти двадцать. И за все это время они ни разу не появлялись на красной ковровой дорожке вместе. И вот, наконец, это случилось. Оказалось, что будущие супруги стали близко общаться после съемок «Шоу 70-х». У их персонажей была романтическая связь, но в жизни Кунис и Катчер просто дружили. Позже каждый из них попробовал строить отношения. Эштон был очарован Деми Мур, на которой женился спустя год отношений. А Мила закрутила роман с Маколеем Калкиным (Macaulay Culkin). Их отношения продлились целых восемь лет, но до загса влюбленные так и не дошли. По словам актрисы, разрыв с ним был для нее очень болезненным. «Я буду первой, кто это признает, но мне было ужасно плохо. Я долго не могла прийти в себя. Когда мы встречались, он был невероятно популярен», — пояснила она. Кунис отметила, что фанатки постоянно окружали Калкина, когда они появлялись в общественных местах, что было невыносимо для нее. Она и Калкин остались друзьями. Однако звезда фильма «Один дома» тоже тяжело переживал разрыв. Он впал в депрессию и начал употреблять запрещенные вещества.
После этого Кутчер решил свести свою подругу со своим знакомым, но молодой человек не пришел на свидание. Так Мила продолжила общаться с Эштоном. По ее словам, актер тяжело переживал развод. Она отметила, что не верит в то, что он изменял Мур. После этого они стали встречаться и приняли друг друга такими, какие они есть, об этом Кунис рассказала ведущему. Добавим, что сейчас супруги воспитывают троих детей. Калкин то же начал жить заново. Он стал выглядеть намного лучше и даже был замечен в Париже со своей новой возлюбленной Брендой Сонг, актрисой Disney Channel, в конце прошлого года.
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