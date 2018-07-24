«Ахмат» презентовал форму на сезон-2018/2019

Грозненский «Ахмат» представил игровую форму на сезон-2018/2019.

«Дизайн домашней и гостевой формы подготовлен компанией Adidas специально для грозненского клуба. Домашняя форма ФК «Ахмат» выполнена в зеленом цвете, на лицевой стороне футболки расположены вертикальные полосы белого цвета.

Гостевая форма ФК «Ахмат» выполнена в белом цвете, на лицевой стороне футболки расположены вертикальные полосы зеленого цвета. На правом рукаве футболки расположен герб Чеченской Республики, на левом рукаве находится логотип Российской премьер-лиги», — сказано в сообщении на официальном сайте клуба.