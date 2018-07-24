«Ахмат» представил форму на новый сезон. Фото

«Ахмат» представил домашний и гостевой комплект формы на новый сезон. Домашняя форма выполнена в зеленом цвете, на лицевой стороне футболки расположены вертикальные полосы белого цвета, гостевая — в белом с зелеными полосами.

Домашняя форма ФК «Ахмат» выполнена в зеленом цвете, на лицевой стороне футболки расположены вертикальные полосы белого цвета. На правом рукаве футболки расположен герб Чеченской Республики, на левом рукаве находится логотип Российской Премьер-Лиги. pic.twitter.com/GZWBTr3tV6

— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) 24 июля 2018 г.

Гостевая форма ФК «Ахмат» выполнена в белом цвете, на лицевой стороне футболки расположены вертикальные полосы зеленого цвета. pic.twitter.com/gcIRLCDAJY

— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) 24 июля 2018 г.

В первом туре РПЛ «Ахмат» сыграет с «Ростовом» 28 июля.

Ростов — Ахмат

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