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«Ахмат» представил форму на новый сезон. Фото
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«Ахмат» представил форму на новый сезон. Фото 

Спорт-Экспресс 20 минут назад
«Ахмат» представил домашний и гостевой комплект формы на новый сезон. Домашняя форма выполнена в зеленом цвете, на лицевой стороне футболки расположены вертикальные полосы белого цвета, гостевая — в белом с зелеными полосами.
Домашняя форма ФК «Ахмат» выполнена в зеленом цвете, на лицевой стороне футболки расположены вертикальные полосы белого цвета. На правом рукаве футболки расположен герб Чеченской Республики, на левом рукаве находится логотип Российской Премьер-Лиги. pic.twitter.com/GZWBTr3tV6
— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) 24 июля 2018 г.
Гостевая форма ФК «Ахмат» выполнена в белом цвете, на лицевой стороне футболки расположены вертикальные полосы зеленого цвета. pic.twitter.com/gcIRLCDAJY
— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) 24 июля 2018 г.
В первом туре РПЛ «Ахмат» сыграет с «Ростовом» 28 июля.
Ростов — Ахмат
Все о чемпионате России по футболу — здесь
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