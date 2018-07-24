«Ахмат» презентовал форму на сезон-2018/2019

Футбольный клуб «Ахмат» презентовал футбольную форму на новый сезон.

Домашняя форма «Ахмата» выполнена в зеленом цвете, на лицевой стороне футболки расположены вертикальные полосы белого цвета. Гостевая форма выполнена в белом цвете, на лицевой стороне футболки расположены вертикальные полосы зеленого цвета.

Публикация от FC Akhmat/ФК Ахмат (@fans_fcakhmat_grozny)

24 Июл 2018 в 11:15 PDT На правом рукаве футболки расположен герб Чеченской Республики, на левом рукаве находится логотип российской премьер-лиги.

Напомним, в первом туре РПЛ «Ахмат» в субботу, 28 июля на выезде сыграет с «Ростовом».