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«Ахмат» презентовал форму на сезон-2018/2019
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«Ахмат» презентовал форму на сезон-2018/2019 

Советский спорт 1 час назад
Футбольный клуб «Ахмат» презентовал футбольную форму на новый сезон.
Домашняя форма «Ахмата» выполнена в зеленом цвете, на лицевой стороне футболки расположены вертикальные полосы белого цвета. Гостевая форма выполнена в белом цвете, на лицевой стороне футболки расположены вертикальные полосы зеленого цвета.
Публикация от FC Akhmat/ФК Ахмат (@fans_fcakhmat_grozny)
24 Июл 2018 в 11:15 PDT  На правом рукаве футболки расположен герб Чеченской Республики, на левом рукаве находится логотип российской премьер-лиги.
Напомним, в первом туре РПЛ «Ахмат» в субботу, 28 июля на выезде сыграет с «Ростовом».
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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