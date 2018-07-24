Подробнее о том, у кого появится право бесплатного проезда по Москве и области

В статье мы расскажем все, что вам необходимо знать о льготном проезде по Москве и Подмосковью.

Например, около 1 миллиона 600 тысяч москвичей, входящих в число льготных категорий жителей столицы, смогут с самого первого дня августа ездить в поездах этих же направлений. К ним относятся:

— пенсионеры;

— почетные доноры СССР, России и Москвы;

— родитель (один) многодетной семьи;

— родители, законные представители детей-инвалидов в возрасте до 18 лет;

— опекун, приемный родитель, воспитывающий ребенка-сироту, патронатный воспитатель ребенка, который нуждается в государственной поддержке;

— родитель (один) ребенка-инвалида до 23 лет (в случае если он получил профессиональное образование).

Напомним, что поломка социальной карты -— не приговор. В каждом пункте реализации билетов ГУП «Мосгортранс» можно получить бесплатный посадочный талон сроком на три дня (при предъявлении неисправной социальной карты). Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.