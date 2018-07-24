Беременная Пиппа Миддлтон выбирает черное и красное

Беременная Пиппа Миддлтон продолжает появляться в стильных нарядах, соответствующих ее положению. Замеченная на этой неделе в Лондоне, сестра герцогини Кембриджской была одета в открытое черное платье Seraphine с цветочным узором. На ногах — черные эспадрильи по погоде, перекинутая через плечо ярко-красная сумка. Такой образ Пиппа выбрала для прогулки с собакой.

Не так давно Пиппа рассказывала о своих упражнениях во время беременности в колонке журнала Waitrose Weekend. Миддлтон любит играть в теннис: она занимается спортом даже во время последних двух триместров беременности:

«В течение последних месяцев мне советуют избегать резких поворотов и быстрых движений, особенно по мере приближения срока».