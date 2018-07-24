Ещё
Беременная Пиппа Миддлтон выбирает черное и красное
Далее:
Читайте также:
Ещё

Беременная Пиппа Миддлтон выбирает черное и красное 

FashionTime 1 час назад
Фото: FashionTime
Беременная Пиппа Миддлтон продолжает появляться в стильных нарядах, соответствующих ее положению. Замеченная на этой неделе в Лондоне, сестра герцогини Кембриджской была одета в открытое черное платье Seraphine с цветочным узором. На ногах — черные эспадрильи по погоде, перекинутая через плечо ярко-красная сумка. Такой образ Пиппа выбрала для прогулки с собакой.
Кстати, бренд Seraphine пользуется популярностью у беременных знаменитостей. На сайте компании есть специальный раздел, посвященный лукам популярных женщин в положении. Среди них — Кейт Миддлтон (возможно, она и посоветовала одежду сестре), Гвен Стефани, Аманда Сейфрид и другие.
Не так давно Пиппа рассказывала о своих упражнениях во время беременности в колонке журнала Waitrose Weekend. Миддлтон любит играть в теннис: она занимается спортом даже во время последних двух триместров беременности:
«В течение последних месяцев мне советуют избегать резких поворотов и быстрых движений, особенно по мере приближения срока».
FashionTime: последние новости
Топ самых стильных звездных свекровей На презентации парфюма Ким Кардашьян в центре внимания было ее обнаженное декольте Хлое Кардашьян посвятила новое бриллиантовое кольцо дочери Тру
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Павел Глоба: 27 июля демоны вырвутся наружу
«Не ожидал такого, вернувшись из армии»
Западные звезды, которые говорят по-русски1
«Иранская Джоли» показала настоящее лицо14
Фото Высоцкой в прозрачных шортах стало сенсацией35
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
01:28
Недоверие к мясу: опасайтесь шашлыка с микробами
Еда
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
01:00
Ходченкова заинтриговала снимком топлес
Звёзды
00:15
«Иранская Джоли» показала настоящее лицо
Красота
19:45
Кристен Белл пришла на премьеру фильма без юбки
Звёзды
02:51
Тест на амбидекстрию
Психология
00:28
Лариса Гузеева призналась в любви маме и дочке
Звёзды Шоу-бизнес
07:59
Еда, от которой желтеют зубы
Здоровье
01:19
Как супруги актеров реагируют на постельные сцены
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение