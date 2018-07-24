Секс на разных уровнях: 6 прекрасных поз, если вы не совпали по росту

Если вы с партнером ну очень разного роста, добраться в постели из точки, А в точку Б может быть проблематично. Но разве любви мешают преграды? Конечно, нет! Вот несколько удачных вариантов решения этой проблемы.

1. Ноутбук

Если ты намного ниже партнера, хороший вариант — секс стоя. Пусть он поддерживает тебя за бедра и прижмет к стене (береги ребра!). Важно, чтобы он мог тебя поднять и удерживать. А если долго не протянет — пригодится барный стул. 2. Тачка

Под этим неромантичным названием скрывается интересная поза. Встань на кровати в догги-стайл, он стоит лицом к кровати, обними ногами его бедра. Можешь опираться на локти или лечь на кровать. 3. Переполох на кухне

Если ты выше него, сядь на поверхность, высота которой будет комфортной для вас обоих. Это может быть обеденный стол, высокий стул, подлокотник кресла, край ванны — что-то из этого точно подойдет! 4. Выше Луны

Ляг на край кровати, разведи ноги и обними его бедра. Для коррекции высоты подложи под ягодицы одну-две подушки. В процессе он может держать тебя за бедро или грудь и пробовать секс под разным углом. 5. 69 на расстоянии

Рост не имеет значения, если вы лежите на кровати в позе 69, но на одном уровне. Каждый сможет выгнуться так, чтобы дотянуться до нужных участков тела партнера. Можно даже ногу на его бедро закинуть! 6. Сюрприз

Поза «лежа на боку лицом к лицу» дает немалый простор для фантазии. Можно взять любимую секс-игрушку и использовать ее в нужный момент. Или можно повернуться в 69 и радовать друг друга не только орально, но и с помощью вибратора. Читайте НАС ВКонтакте